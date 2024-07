Quién es la argentina que sobrevivió un atentado en Afganistán, a un huracán nivel 5 en Haití y hoy lidera un proyecto inédito de sostenibilidad

Paola Cleri es experta en desarrollo internacional y sostenibilidad con una amplia experiencia de más de una década. Su experiencia abarca la financiación sostenible, con un enfoque en el cambio climático y la inclusión de género, abordando algunos de los desafíos globales más apremiantes.

La trayectoria de Paola está atravesada por su espíritu aventurero que la llevó, por ejemplo, a atender un parto en un colectivo a los 19 años durante un viaje que realizó por Bolivia. Un año después cruzaría el Amazonas, le haría frente a un huracán nivel 5 en Haití y sobreviviría a un atentado terrorista en Afganistán mientras trabajaba como especialista en relaciones internacionales para Naciones Unidas.

"Estábamos durmiendo en un hotel junto con todos los que trabajábamos para ONU, y como a las 5 de la mañana nos despertó el estruendo de una bomba y luego una ráfaga de metralla. Abrí la puerta de mi habitación y ahí estaba un joven americano que era el jefe de los guardaespaldas del representante de Naciones Unidas allí, y me grita: ¡'Shut the fucking door'!. Entonces comprendí la gravedad de lo que estaba pasando afuera", recuerda Paola en diálogo con MDZ.

La acción de aquel joven, que logró resistir durante 10 minutos el avance de los terroristas permitió que tanto Paola como su pareja de entonces y gran parte de la delegación, lograran escapar por un patio trasero, saltando paredes, hasta llegar a la casa de un vecino que los refugió.

"Éramos como quince, y empezamos a ver que faltaban algunos compañeros, entonces logramos advertirles a varios por teléfono, como a mi amiga Josy, de Zimbabwe, que pudo escapar en medio del humo y los disparos. Otros desgraciadamente no lo lograron y murieron en fuego cruzado", relata con la voz entrecortada y advierte: "Ya no te puedo contar mucho más, porque me olvidé completamente. Fue el momento que más estuve en peligro en mi vida. Trabajar en misiones tiene estas cosas, y en Afganistán es parte de la vida misma".

A pesar del horror, la experiencia en Afganistán la fortaleció.

Sobre su experiencia en Haití, la joven asegura que "es un lugar muy complejo para trabajar". "Hay mucha pobreza a pesar de toda la plata que pusieron los organismos internacionales, y sigue siendo un país muy pobre y muy complejo. A mí me gustó mucho el lugar en el que estuve, Jacmel, la gente es súper amable, tengo un montón de amigos haitianos, la verdad que son lo más. Además hay gente súper capaz, pero es tan complejo el contexto que no se logra superar la pobreza", se lamenta.

El trabajo de Paola estuvo siempre centrado en la convivencia con las distintas realidades sociales.

La vocación, un bien de familia

Al hablar sobre el origen de su vocación, Paola cuenta que desde muy chiquita se sintió atraída por todos los temas sociales y económicos. "Esto viene de mi familia, de mis viejos, de mis abuelos, de mis tíos, todos han trabajado en esa línea. Desde cada lugar, desde cada lugarcito, vi cómo cada uno transformaba vidas y transformaba sus entornos a partir de sus pequeñas semillas", resume la joven que nació hace 46 años en Guatemala por circunstancias laborales de su padre, diplomático de carrera, y luego volvió a la Argentina donde alternó su vida entre Buenos Aires y Córdoba, de donde es oriunda su familia materna.

"Mi abuelo materno como médico rural, mi abuela que atendía a la gente en la casa hasta que mi abuelo los atendiera, no importaba si tuvieran plata o no tuvieran plata, que los atendía con mucho cariño, mucho amor. Mi otro abuelo es mi abuelo paterno que tenía una empresa PYME en Buenos Aires que les daba trabajo a los inmigrantes italianos que iban llegando. Yo creo que todos han logrado un impacto positivo en cada persona que han tocado y que ese impacto se transforma en duradero, creo que eso es lo más importante", añade. Sierra Leona, uno de sus destinos como miembro de ONU.

"Esta profesión que tenemos todos los que trabajamos en desarrollo, tendría que tender a desaparecer. Cuando logremos una sociedad sostenible, equitativa, no deberíamos tener trabajo, y eso significaría que estamos teniendo un efecto sobre la sociedad", analiza.

Del deseo a la acción

Motivada por un fuerte compromiso social, a los 17 años fundó, con un grupo de amigos, un comedor para niños en situación de calle y, movilizada por sus tareas comunitarias, estudió Ciencias Políticas en la UBA. A los 19, obtuvo una beca del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) por su labor social y cultural y, tras graduarse, trabajó en negociaciones internacionales y recibió una beca del British Council para estudiar en la London School of Economics. Actualmente, la joven desarrolla una intensa actividad en pos de la sustentabilidad.

Su carrera en cooperación internacional la llevó a vivir Sierra Leona como especialista para la misión de Naciones Unidas. Además, coordinó el apoyo del Ministerio de Economía de Argentina a Haití, y manejó proyectos en Afganistán, Washington DC, y Paraguay para distintos organismos internacionales (OEA, PNUD, Scholas Occurrentes). Paola trabajó también en Sierra Leona.

En su vuelta a la Argentina, formó una familia junto a un camerunés que conoció en una de sus tantas misiones humanitarias con quien tuvo dos hijas afro-argentinas. En nuestro país, continuó ejecutando y negociando proyectos con organismos internacionales de crédito, como el que realizó para Scholas Occurrentes, la ONG del Papa Francisco, liderando el área de expansión y fondeo internacional. También, estuvo en la génesis del Club Villas Unidas, una asociación liderada por Cesar Luis Menotti, el Profe Signorini y Lalo Maradona, que unió a muchas organizaciones sociales para armar un seleccionado de las villas de argentina, que hoy se encuentra compitiendo en AFA.

Su dedicación al avance del desarrollo sostenible se evidencia en sus roles dentro de muchas organizaciones internacionales como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de Argentina, donde lideró la estrategia de sostenibilidad y gestionó asociaciones internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), además de actuar como una de las principales negociadoras del gobierno argentino (Ministerio de Economía). "Mi objetivo es poder trabajar para mejorar la sociedad", subraya.

"Mi objetivo es poder trabajar para mejorar la sociedad a través de la cooperación internacional y el desarrollo sostenible, demostrando que con herramientas y dedicación, es posible generar un impacto positivo en el mundo", sostiene Cleri.

Sus credenciales académicas incluyen una Maestría en Estudios de Desarrollo de la London School of Economics, becada por el Reino Unido, complementada por un Certificado Experto en Finanzas Sostenibles de la Frankfurt School of Finance & Management.

“Mi necesidad de crear conciencia en materia socioambiental me llevó a fundar este año SUINSO (Sustainable Intelligent Solutions) para ayudar a empresas y organizaciones a integrar la sostenibilidad en sus operaciones, proporcionando estrategias personalizadas, reporteo bajo estándares internacionales y el monitoreo de indicadores de performance", cierra Paola.