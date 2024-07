“Néstor Soto niega haber dicho que Catalina era el amor de su vida"

Gastón Schönfeld, abogado de Néstor Soto, el único detenido y acusado por el femicidio de la joven estudiante de Arquitectura Catalina Gutiérrez, ocurrido hace una semana en la ciudad de Córdoba, negó que su defendido haya señalado ante la Policía esa misma noche, que había matado a la influencer porque “era el amor de su vida”.

A una semana del crimen que conmovió a todo el país, el letrado desmintió la frase que generó gran repudio cuando fue citado en calidad de testigo por la Policía la noche en que se encontró el cuerpo de la joven. Además, dijo desconocer quién filtró esa información que calificó como errónea.

Se cree que esta hipótesis, que años atrás vinculaba un asesinato o a la figura de "crimen pasional", pudo ser determinante para el cambio de imputación de Néstor Soto de homicidio simple a homicidio calificado por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio).

En una entrevista que tuvo con MDZ, Schönfeld sostuvo que su defendido no planteó ante la Policía que estaba enamorado de su amiga.

"Estamos en condiciones de negar rotundamente esa frase. Desconocemos cuál es el contexto de donde surge esa supuesta manifestación. Él niega haber dicho esa y otra frase similar que trascendió en los medios, que ´la mató porque la amaba´. Estas manifestaciones forman parte más del imaginario colectivo con relación a otros casos que nada tienen que ver con este. Ellos eran amigos", enfatizó el abogado.

Asimismo, señaló: "Al día de hoy, desconocemos cuáles son las constancias del expediente y concretamente las supuestas manifestaciones que se dice habría realizado de manera espontánea. Por ende, a nuestro modo de ver, esta frase son palabras de un funcionario policial que en el contexto de una investigación que fueron reflejadas un sumario. Lo cierto y concreto es que nosotros ni reconocemos ni desconocemos la validez de manifestaciones que haya podido hacer Néstor Soto en la comisaría o unidad judicial, porque no se trató de una declaración testimonial. Es decir, él no prestó juramento de ley. Y no se trató tampoco de una declaración formal como imputado con la presencia de un abogado defensor".

El abogado defensor de Néstor Soto negó que haya dicho en la comisaría durante la noche que se encontró el cuerpo de Catalina, que él la había matado porque era "el amor de su vida". Foto: Instagram

- ¿Le sorprendió que el fiscal Mana haya cambiado rápidamente de carátula a "femicidio" después de haber recibido a la familia de Catalina el lunes pasado?

- No podría decirle que me sorprendió. Era parte de un rumor y de informaciones que habían trascendido en la prensa. Lo cierto es que, como nosotros aún no tenemos acceso al expediente, no podemos confirmar qué pruebas se tienen en ese sentido.

- ¿Cuándo accedió a la defensa de Néstor Soto?

- El día lunes Néstor nos ratificó como sus abogados defensores al doctor Esteban Truco y a mí. Pero el día viernes, su madre -que llegó desde Bariloche cuando se conoció la detención de Aguilar Soto- ya nos había propuesto como abogados defensores y ese escrito ya había ingresado en la Fiscalía de José Mana. Como los días sábados y domingos, en el establecimiento carcelario N°1 de Bouwer -donde está alojado el imputado- no se permite el ingreso de abogados, él recién nos ratificó en su defensa el pasado lunes.

Primer contacto con la fiscalía

- ¿Ya se fijó fecha desde la fiscalía del doctor Mana para la indagatoria a Néstor Soto?

- No. Como ya le hemos manifestado formalmente a la Fiscalía de Instrucción, nuestro defendido no prestará colaboración con la pericia interdisciplinaria. Es lo que le recomendamos para que él pueda ejercer su defensa material. Ese acto pericial se llevaría adelante el día viernes, simplemente por una formalidad, porque nuestro defendido no va a prestar conformidad.

De esta forma, lo que buscamos es acortar los tiempos. En el dictamen pericial del viernes, Néstor Soto no va a sostenerse las manifestaciones del sumario ni se someterá a los tests que le realizarían en su caso. Por tal razón, imaginamos que los primeros días, la semana que viene, podríamos estar en condiciones de que realice su primera declaración como imputado en la causa. Es decir, que sea trasladado desde el penal de Bouwer hasta la Fiscalía en Instrucción del Distrito 1, Turno 3, en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de que pueda ejercer su derecho de defensa material.

- ¿Por qué desde la defensa se le sugirió no prestar colaboración en las pericias? ¿El objetivo es tener tiempo suficiente para que como abogado pueda acceder al expediente?

- Por un lado, estamos instando a acelerar el trámite para acceder a las constancias del expediente y de ese modo poder ejercer la defensa técnica de Néstor. Eso es lo que nos mueve hoy por hoy, es nuestro principal interés. Catalina Gutiérrez, la joven cordobesa asesinado el jueves pasado en la ciudad de Córdoba. El único imputado por el crimen es su amigo y compañero de facultad, Néstor Soto. Foto: Instagram.

Por otro lado, es una decisión de la defensa técnica que él no preste colaboración en esas pericias. Formalmente, buscamos que la semana próxima Soto tome contacto por primera vez con la Fiscalía interviniente. Aún no tuvo contacto con el fiscal Mana o con integrantes de su equipo. Aparentemente, el único contacto que tuvo fue con personal de la comisaría o de la unidad judicial. Pero no sabemos con quién habló. Él no sabe, porque no le brindaron indicaciones sobre las personas que hablaron con él. Por otro lado, el expediente se encuentra bajo secreto de las actuaciones, por lo que tampoco nosotros podemos verificar con quién él habría mantenido esa conversación.

Amenazas de muerte

- Usted señaló que Néstor Soto fue amenazado de muerte dentro del penal donde se encuentra detenido. ¿En qué instancias se dieron esas amenazas?

- Con el objetivo de garantizar su integridad psicofísica, él se encuentra excluido del resto de los internos, en el sector del servicio médico, de enfermería. Esto es algo transitorio con el objetivo de verificar dónde va a ser su lugar de alojamiento definitivo. Las amenazas las habría recibido en un contexto en el que había tenido contacto con al menos dos internos, los cuales efectivamente manifestaron una amenaza de muerte haciendo referencia a la causa.

Lo que pedimos es que se resguarde su integridad y por esta razón realizamos las gestiones ante las autoridades del Penal.