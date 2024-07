El padre de Loan apuntó contra Gustavo Valdés: "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita"

El padre de Loan Peña apuntó contra Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes y le pidió que viaje a 9 de Julio, la pequeña localidad donde vivía el niño: "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita". Durante una jornada clave en la que los imputados terminarán de ser indagados, José Peña pidió alguna novedad en la causa que parece estar “en el punto cero”.

"No tenemos ninguna información. Estamos como el primer día, así que seguimos esperando buenas noticias pero no aparece nada. Los abogados no nos dieron ningún dato nuevo”, reclamó José Peña, mientras se espera la declaración de Francisco Méndez, último imputado detenido que se presentará a indagatoria hoy.

Esta falta de información que reclama el padre de Loan Peña se debe, no solo a lo confuso o escueto que declaren los imputados, sino también a la reinducción del secreto de sumario que ordenó la jueza Cristina Penzo:"Todos los días nos levantamos, pensamos, queremos saber algo. Seguimos esperando", lamentó Peña en diálogo con C5N.

Francisco Méndez, el último de los detenidos citado a declarar por la desaparición de Loan Peña. Foto: NA.

Además, criticó la postura del gobernador Gustavo Valdés: "Me gustaría que el gobernador venga y nos diera una respuesta. No estamos contra ellos pero no se acercaron en ningún momento. Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros".

Gustavo Valdés está siendo muy cuestionado en medio de la investigación del caso Loan. Foto: NA.

Al mismo tiempo, manifestó que le gustaría que Gustavo Valdés llegue a 9 de Julio: "Lo vamos a recibir, y si nos da su apoyo, bienvenido sea". También, le pidió a los vecinos de 9 de Julio que eviten las manifestaciones violentas como las que se vieron en los días previos: “Les pedimos que no hagan locuras porque va a ser peor. Tienen razón en enojarse, pero se tienen que contener porque si no va a ser un descontrol".