Estiman que se perderá más del 50% de la hacienda de los campos en Santa Cruz

A partir de las históricas nevadas, los productores de Santa Cruz estimaron en las últimas horas que más del 50% de la hacienda ya se ha perdido en esa provincia producto de la ola polar que afecta al sur del país.

Las bajas temperaturas, la acumulación de la nieve, el cierre de las rutas y el aislamiento de los productores rurales pusieron en jaque a la producción pecuaria, provocando la falta de alimento para el ganado y su consecuente pérdida.

Por tal razón, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se dispuso la apertura de una cuenta bancaria para conseguir donaciones y "paliar la gravísima situación que atraviesan los productores".

Así lo expresaron en un comunicado, en tanto que precisaron que las intensas nevadas "complejizan al extremo la supervivencia de animales por falta de comida y la vida cotidiana de las personas".

Es por esta razón que CRA decidió -a través de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS)- comenzar una campaña que permitirá recibir donaciones económicas a través de la cuenta: Razón Social: FIAS. CBU: 0110433620043304939737; CUIT: 33-71541920-9.

"Cabe destacar que dichos fondos serán administrados y distribuidos por la FIAS. Los elementos que se adquieran consistirán básicamente en forraje para los animales a través de las Asociaciones Rurales que integran la Federación, ya que ayuda a que sean fondos a dar cuenta que es más fácil organizar la logística y la eficiencia de fletes y la distribución a las distintas rurales", aclararon.

Mirá el video compartido por FIAS de la ola polar que afecta la producción pecuaria:

"En estos momentos de tristeza, donde corren riego decenas de miles de animales y donde muchas familias sufren la distancia, resulta imprescindible que aflore la empatía y la solidaridad para acompañar desde donde se pueda a los productores santacruceños", señalaron desde CRA.

Productores rurales señaló que está en riesgo más del 50% de los animales de la provincia. Esto sería un mínimo de 1 millón de lanares y 40.000-50.000 vacunos. Y aún resta quedan 70 días de invierno.

Pérdidas en la hacienda

En las últimas horas, Enrique Jamieson, productor ovino y bovino y presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), indicó que es "una época difícil para hacer los trabajos de movimiento de animales" porque queda poca gente en el campo.

“La prioridad es tener rutas abiertas, porque es lo que permite que llegue el alimento a los campos. En el pico de la ola polar, hubo productores que quisieron entrar con sus camionetas y apenas pudieron avanzar 1.000 o 2.000 metros y se encajaron... Tardan 2 días para llegar a sus establecimientos y después no saben cómo salir”, relató Jamieson.

“Tengo 8.000 ovinos y 400 vacas madre Hereford que hace 15 días no tienen comida porque no pude llegar, sólo llegó Gendarmería con tanques y me dijeron que hay un metro de nieve, si no logro llegar en una semana o diez días y darles forraje, los doy por perdidos el cien por ciento”, expresó al portal La Opinión.