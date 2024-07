Desayuno incluido: alojarán a personas en situación de calle en un hotel cuatro estrellas

Este miércoles se celebró la firma de un convenio para proporcionarle refugio nocturno en un hotel cuatro estrellas a las personas en situación de calle entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la Pastoral Social y el Grupo Huentala. La reunión contó con la participación del intendente Ulpiano Suarez; el Padre Marcelo de Benedectis, delegado episcopal para la Pastoral Social del Arzobispado de Mendoza; y el Grupo Huentala, liderado por el empresario Julio Camsen y representado en esta ocasión por María Staneloni y Eduardo Marticorena.

El convenio establecido propone responsabilidades compartidas, en las que el Grupo Huentala ha cedido gratuitamente, desde este 17 de julio hasta el 31 de agosto, un salón en su hotel cuatro estrellas ubicado en calle San Juan, equipado y acondicionado para funcionar como refugio nocturno temporal. Entre las 20 y las 9 del día siguiente este espacio recibirá a personas en situación de calle (hombres de 50 a 65 años), siendo el horario de ingreso entre las 20 y 21h. Además, el grupo Huentala proporcionará desayunos y artículos de higiene.

El Arzobispado de Mendoza será el encargado de conservar el salón en buen estado, haciéndose cargo de los gastos de limpieza y reparaciones menores necesarias durante la vigencia del convenio y deberá garantizar la devolución del salón en el mismo estado en que fue recibido. También, será quién se ocupe de la provisión de cenas para las personas que accedan diariamente al refugio.

Foto: Municipalidad Ciudad de Mendoza.

Por su parte, la Ciudad de Mendoza, tendrá a su cargo la seguridad externa del lugar, colocando en el ingreso del mismo personal de preventores y un efectivo policial. Asimismo, afectará agentes municipales a fin de acompañar y brindar colaboración a los residentes mientras dure su estadía.

La comuna, además, contratará un seguro de responsabilidad civil y se encargará de la limpieza y desinfección del salón de forma semanal. Otro aporte será con el suministro de camas y frazadas, con la colaboración del Liceo Militar General Espejo, y un registro diario de asistencia y control biométrico a las personas que ingresen.

Anoche se habilitó por primera vez y esta mañana desayunaron en el Hotel. Foto: Gentileza.

Sobre la firma del convenio, Ulpiano Suárez manifestó que es fruto del trabajo conjunto enre el Arzobispado y la Pastoral Social de Mendoza, el sector privado (Grupo Huentala), el Liceo Militar General Espejo y el gobierno provincial. “Hemos habilitado un espacio para que personas en situación de calle puedan pasar la noche y protegerse del invierno. Esta dolorosa realidad se aborda con acciones concretas y una mirada humana. Por eso, desde la Ciudad agradecemos a quienes se han sumado a este trabajo en equipo”, valoró el jefe comunal.

Por su parte, el Padre Marcelo de Benedectis expresó que “hace más de 10 años que venimos caminando con personas en situación de calle y lo que hemos visto, lo que agudizó la situación, fue el número creciente de ellas, no sólo de hombres sino también de mujeres y jóvenes. Con un invierno muy crudo que apareció no podíamos no dar una respuestas”.

Viedo de la firma del convenio