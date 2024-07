AMIA: Romina vive por siempre en nuestro corazones y eso nadie no los va a quitar

Romina Ambar Lujan Bolan, asesinada el 18 de julio de 1994 cobardamente en el atentado a la Amia, atendado que luego de 30 años, no hoy culpables, no hay justicia, no hay consuelo, solo tristeza y angustia, pero si tenemos algo los familiares que es memoria por siempre y para siempre , hasta que partamos de este plano.

Romina con tan solo 19 años pasaba caminado por la calle Pasteur, iba a la facultad de ciencias económicas a inscribirse para estudiar y progresar en la vida como le trasmitieron sus padres, mis padres, Guillermo y Amelia, Guillermo luego de 10 años del atentado falleció de un paro cardiaco, inmerso en un profundo dolor por no ver justicia por su hija, y Amelia con 83 años sigue su vida tratando de ser la que nunca mas fue después de la partida de Romina.

Romina junto a sus padres, Amelia y Guillermo.

Romina, una persona con un corazón gigante, amiguera

Buena hermana, buena hija, responsable, que empezó a trabajar desde muy chica en una casa de comidas para pagarse sus estudios, querida y amada por todas sus amigas, compañera de su madre y de su padre, amante de los animales, de la vida al aire libre y de la naturaleza, con grandes sueños por cumplir, una persona de esas que cuando hablabas te la quedabas mirando pensando que no es de este plano.

Dios tenia otros planes para ella

Vivíamos todos juntos en un departamento, y este hecho nos partió a la mitad, seguimos con nuestras vidas parte de la familia, con nuestras cosas, pero ya nada fue lo mismo sin Romi, la extrañamos mucho, todos los días de nuestras vidas y si bien esta en nuestro corazón todos los días de nuestras vidas, ya nada es lo mismo. Todos los 18 de julio cuando a las 9.53 suena la sirena en la calle Pasteur, hora que fue el atentado, nos quedamos helados, un frio recorre nuestro cuerpo, un frio que no tiene abrigo, solo dolor y bronca, por esto 30 años de impunidad, 30 años sin justicia.

¿30 años se entiende? 30 años que no podemos descansar en paz. Romina vive, vive por siempre en nuestro corazones y eso nadie no los va a quitar..

Memoria y Justicia porque en algún momento de nuestras vidas haya algún culpable, cosa que dudo.

AMIA 30 años sin justicia.

Guillermo Bolan.

* Guillermo Bolan, hermano de Romina Ambar Lujan Bolan.

IG: @guillebolan