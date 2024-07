Denunciaron a L-Gante y a un reconocido streamer por promocionar sitios de juegos de azar

A través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (Lotba), el Gobierno porteño denunció a L-Gante y al streamer Joaquín López por hacer promoción de sitios ilegales de apuestas. Es la segunda vez en la que se hacen estas presentaciones a la Justicia desde la administración de Jorge Macri, luego de haber apuntado contra Florencia Peña, Flor Vigna, Flavio Azzaro, y participantes de Gran Hermano por el mismo motivo.

En esta oportunidad, el cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, y Joaquín López, uno de los streamers más famosos del país, fueron señalados por hacer publicidad de plataformas ilegales de juegos de azar en sus redes sociales. La reacción del Gobierno, desde Lotba, fue presentar la correspondiente denuncia penal ante el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques por las violaciones a la legislación vigente.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, aseguró que "acá no hay grises, que un chico apueste y que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y el delito lo vamos a combatir siempre. Y con la firmeza y la dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas, que estamos para acompañarlos, y que tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos”.

Estas disposiciones van de la mano con el compromiso del Gobierno porteño de atacar la ludopatía infantil, siendo las redes sociales un especio de gran proliferación de plataformas que empujan a esta conducta. Mientras tanto, además de los avances en las medidas ya tomadas, hay 18 proyectos presentados en la Legislatura con el fin de abordar esta problemática.

El pedido del Gobierno a billeteras virtuales y bancos

Desde el Gobierno de la Ciudad, además, se pidió a empresas que administran billeteras virtuales y bancos que se bloqueen las transferencias a cuentas que tengan vínculos con plataformas de juegos de azar.

Además, Jorge Macri destacó el compromiso de las empresas fintech y les envió una "lista negra" de direcciones y cuentas de personas físicas que funcionan como intermediarias asociadas a sitios o plataformas de este tipo.