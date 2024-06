Una importante prepaga anunció un aumento para julio tras una medida del Gobierno

En medio del conflicto entre el Gobierno y las prepagas y obras sociales, una empresa grande de medicina del país anticipó a sus afiliados que actualizará su arancel en julio. Este incremento llegará de la mano de la devolución mensual que debe hacer (junto a otras compañías de salud más) tras las fuertes subas que realizó a principios de año por sobre la inflación.

Dicha decisión fue tomada por Medicus y difundida el miércoles 5 a través de una carta. La misma, en rigor, era de esperarse luego de que el oficialismo bajara la presentación que hizo ante la Justicia tras los acuerdos con las firmas; en consecuencia, se retiró la medida cautelar que suponía un control y regulación de las cuotas, por lo que a partir del 1 de julio pueden volver a hacer aumentos según les parezca conveniente.

El acuerdo judicial entre el Gobierno y las prepagas se dio en la madrugada del 28 de mayo, y el incremento dejará de estar pisado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto, aún así, no quita que el próximo mes deberán empezar a devolver lo cobrado por encima de la inflación entre enero y mayo, en 12 cuotas.

¿Cuánto aumenta Medicus?

Desde Medicus difundieron el escrito donde explican que el sector salud "continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores" que son pagados por los prestadores, sanatorios y profesionales en general, lo cual pone en riesgo la atención médica privada de millones de personas.

"Desde Medicus continuamos haciendo las mayores esfuerzos para atenuar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros asociados en medio de la delicada situación que atraviesa el país. En este sentido, nuestras cuotas no sufrieron actualización en mayo y junio, a pesar de haberse registrado una inflación aproximada del 15%", se expresa.

Al mismo tiempo, reiteraron en que se hará la compensación programada en 12 meses. La diferencia generada entre la variación de la cuota versus el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir del mes de julio, siendo ajustado por la tasa pasiva del Banco de la Nación, tal como surge del acuerdo alcanzado el pasado 28 de mayo.

"Sabemos que durante los primeros meses del año el impacto inflacionario, producto del sinceramento de la economía y de sus precios relativos, ha sido muy alto. Sin embargo, el retraso en particular de sector salud todavia no ha alcanzado a equiparar el IPe si se considera un periodo mayor en el cual la economía y en particular el sector estuvo expuesto al control de precios", expresa la carta.

La carta donde Medicus anuncia el aumento para julio.

Más aún, el nuevo acuerdo paritario "hace indispensable que los costos que surgen del mismo sean cubiertos con incrementos de valores a sanatorios y centros de diagnástico para que estos puedan continuar prestando servicios". Insistieron en que los montos aumentados ya fueron volcados a la red de prestadores, y no están actualmente a disposición de las empresas de medicina prepaga.

Con base en esto, y argumentando que buscan mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica, y continuar la mejora en los valores prestacionales para profesionales e instituciones, el costo del plan de Médicus a partir de julio se ajustará un 8.075%. Y, no menos importante, aclararon que este último valor será el considerado para realizar el descuento acordado.

Inflación 2024 en Argentina: mes a mes

Enero: 20,6%

Febrero: 13,2%

Marzo: 11%

Abril: 8,8%

Mayo: proyectan por debajo del 5%, y se sabrá en la próxima semana.