"TerapIA": ¿es posible suplantar a los psicólogos con una app similar a ChatGPT?

En los últimos días, una app basada en inteligencia artificial (IA) se convirtió en foco de noticias por aparentemente ofrecer un servicio de apoyo para la salud emocional, a partir del cual algunos empezaron a especular acerca de que podría reemplazar el rol de los psicólogos. Se trata de CUX, una herramienta que compró la presentadora Connie Ansaldi, y que el municipio bonaerense de Trenque Lauquen decidió implementar para sus residentes.

Busca ofrecer asistencia y contención sin ningún tipo de intervención humana. Es para mayores de 18 años, hay que crearse una cuenta y no ofrece diagnósticos clínicos. No es, en rigor, una inteligencia artificial autónoma, ya que opera a través de un modelo similar al de ChatGPT.

Cómo funciona el bot de asistencia psicológica

Dicho bot, que ni siquiera está en funcionamiento y ha cosechado miles de críticas, trabaja a partir de 4 capas: primero actúa gracias a una serie de protocolos de salud mental existentes, otros que hicieron especialmente un grupo de psicólogas que trabajan con este emprendimiento y más de 6.000 conversaciones. La segunda conecta al consultor con personas que tengan problemáticas similares a las suyas, para que pueda recibir el soporte y apoyo de una comunidad.

Cux, el bot que ofrece asistencia psicológica a través de inteligencia artificial. Foto: Pexels

La tercera capa lo comunica con algunas ONG que tratan estos conflictos de forma gratuita. Por último, la cuarta lo conecta con un directorio de profesionales, tratan las disputas que lleva encima y puede hacer un trabajo más profundo, en caso de requerirlo; en esta etapa tendrá acceso a la información del personal que lo podría atender.

Dentro de la página web se explica que no es un psicólogo ni un médico, y tampoco pretende serlo. No genera diagnósticos clínicos ni es un centro de emergencias, aunque resultaría un lugar seguro que no comparte los datos de ningún usuario. Todavía se está configurando esta plataforma, que ofrecería 10 conversaciones gratis y luego una suscripción mensual de $3.500.

La inteligencia artificial como terapeuta: por qué no es viable

Si bien Cux no es la primera plataforma de este estilo, abre un debate sobre el rol de municipios o gobiernos. Victoria Llovera, licenciada en Psicología (MN 73.535), analizó en diálogo con MDZ este aspecto. En primer lugar, se expresó en desacuerdo con la medida tomada en Trenque Lauquen, ya que sus autoridades parecen hacer política para tapar la emergencia de salud que hay actualmente: frente a la alta demanda, el proceso para acceder a estos servicios son muy largos y tediosos, y a veces es difícil hacerlo de forma privada por sus altos costos.

"Me resulta un poco preocupante que nuestros gobernantes decidan contratar una IA, que imagino que no fue gratis, en vez de poder brindar servicios que ayuden a que los profesionales puedan sentirse menos agobiados por la tarea día a día, que estén menos explotados, que los centros de salud realmente puedan brindar este servicio, elabora política respecto a esto", añadió.

Profesionales de la salud mental rechazan al bot que ofrece asistencia psicológica a través de inteligencia artificial.

Reconoció que la IA puede otorgar recursos, pero no puede generar un diálogo subjetivo. Y que, a partir de ello, logre hacer una lectura del sufrimiento de una persona, elabore un diagnóstico, decida realizar un tratamiento determinado, redireccione al paciente de ser necesario y tenga interconsultas con otros profesionales, como hace la psicoanalista.

De la mano con esto, duda mucho que Cux pueda elaborar un juicio clínico con respecto a quién tiene en frente, tomando en cuenta su estructura mental: cuáles son las cosas que es capaz de tolerar, cuáles no, cómo va a tomar cualquier tipo de respuesta y análisis, el poder hacer una intervención pertinente y lograr una contención.

Graciela Copello, psicóloga especialista en violencia infantojuvenil y familiar (MN 9791), coincidió con esto: "En plena soledad, angustia y crisis, lo que menos necesitan alguien es el contacto con una máquina, porque te da un discurso tomado a partir de datos y conversaciones. Falta el calor de los lazos, una escucha real. Sean niños o adultos".

Si bien la aplicación aclara que no da conclusiones clínicas y no reemplaza el factor humano, asegura que lo contempla en una alta escala. "Complicado", fue la palabra que utilizaron las especialistas. El criterio de ambas denuncia que de ninguna manera podría funcionar, salvo dando un pequeño alivio instantáneo a alguien que quiera desahogarse, o respondiendo preguntas puntuales y muy básicas.

Especialistas aseguran que la IA nunca podría reemplazar a los psicólogos. Foto: Pexels

"A veces la ciencia sirve, pero todo depende para qué", dijo Copello, y añadió: "Yo a esto lo veo muy frío, como que se rompe un lazo fundamental. Supongamos que alguien no quiere ir a un psicólogo, pero sí acude a otro lado, como un taller o un grupo de autoayuda, son opciones más viables, con mayor acercamiento a la persona".

En paralelo a esto, Llovera sumó: "Yo creo que la subjetividad no es algo que una IA pueda captar y, además, en la terapia la subjetividad del terapeuta es la que ayuda a la subjetividad del paciente, que viene a consulta sufriendo. Y considero que eso es algo que no va a poder lograr nunca. Sí puede hablar, pero hablar no es lo mismo que la terapia, es una parte de lo que pasa en la terapia".

Fuerte denuncia contra Cux por irregularidades

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina emitió un comunicado, advirtiendo acerca de la peligrosidad del uso de mecanismos basados en inteligencia artificial. En este sentido, apoyó al Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires que interrumpió la implementación de la plataforma en la ciudad de Trenque Lauquen.

Según denunciaron, constituye una violación de normativas vigentes, tales son: la Ley de Salud Mental, la de Ejercicio Profesional de la Psicología en la Provincia de Buenos Aires, los códigos de Ética tanto del Colegio de Psicólogas/os de la Provincia de Buenos Aires como de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, y de las leyes que protegen los derechos de asistencia de los y las pacientes, y la confidencialidad y protección de los datos personales, entre otras.

"El empleo de esta y otras plataformas de igual carácter representa un claro ejemplo de intervención iatrogénica, que implica graves riesgos para la salud, así como la vulneración de derechos de los y las usuarios/as, pasando por alto las regulaciones y los principios deontológicos para la práctica psicológica, la intervención psicoterapéutica y/o asistencial en el ámbito de la Salud Mental", señala el escrito.

La plataforma Cux en medio de la polémica. Foto: Captura de pantalla

Por último, denuncia que esta herramienta no cuenta con la certificación regulatoria del Ministerio de Salud de la Nación, ni sigue los principios del Plan Provincial de Salud Mental y su aplicación desoye las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto a los peligros del uso de inteligencia artificial en salud mental.

Connie Ansaldi, quien compró este bot, decidió hacer un fuerte descargo frente a esto y explicó a iProUP que "CUX no tiene secreto profesional porque no es un psicólogo ni un médico. Está clarísimo en la página y en los términos y condiciones".

Para la fundadora, el estallido de indignación por esta herramienta nueva se debe a que "tienen miedo". "La realidad es que en CUX justamente hay psicólogos detrás haciendo los protocolos que alimentan la IA, así como un ensayo clínico hecho por la PhD Carolina Klos que valida su eficiencia", apuntó.