Desopilante: un hacker quiso estafarla y ella terminó pidiéndole trabajo

Si bien son cada vez más seguidas las noticias acerca de los diferentes tipos de estafas que son realizadas por los ciberdelincuentes para apropiarse de los datos y del dinero ajeno, en las últimas horas un video viral llamó la atención por el insólito intercambio de audios que tuvo la damnificada y el hacker que se apropió de su WhatsApp.

Las imágenes que recrean toda la conversación fue difundida por la hija de la mujer por TikTok en la cuenta de @micaalsilva, que contó cómo se habían desarrollado los hechos, y la manera en que su madre decidió negociar con el estafador y hasta pedirle trabajo o un porcentaje del dinero que pudiera lograr "robarle" a sus contactos.



En el video viral se escucha a la mujer asegurar: "Nadie te va a dar un mango, porque lamentablemente cagué a todo el mundo. Buscá a otro porque vas a perder el tiempo. Te soy sincera, encima te hago la gauchada de avisarte. Mirá que buena que soy", expresó la víctima en el primer audio.



Inmediatamente después, agrega: "Ah, sabés qué, de paso necesito trabajo, posta estoy sin un mango". Y sorpresivamente sugiere: "Si me podés enganchar con lo tuyo estaría genial. Hablamos, ¿Qué te parece?".

Ante eso, el estafador le contestó diciéndole que "iba a tener en cuenta su oferta". Para entonces, ella le siguió hablando aseverando que "le encantó" su buena onda, y hasta le pide un segundo favor: "¿No me devolvés los contactos que estoy todo el día al pedo, me re aburro y no tengo con quien hablar... ?".

El desopilante diálogo sigue con el pedido de disculpas de la mujer porque lo estaba molestando en "el horario de trabajo" y reafirmando: "¿No querés que seamos socios? me copan los trabajos así como se dice... Home Office".

Mirá el video que compartió @micaalsilva del diálogo entre el hacker y su mamá:

La conversación continúa con él explicándole a "Mercedes" que lo que podía hacer por ella, porque le cayó "muy bien y no lo hago de verdad por nadie", es devolverle el llamado en un lapso de entre 8 a 10 horas. "Por ahí podemos solucionar algo", le prometió el hacker.

Y diálogo se vuelve entonces aún más bizarro porque la mujer le pide una tercera "gauchada" al estafador. "Si le llegás a sacar plata a alguien, lo que dudo porque son bastante hdp, tirame (unos mangos) para comprar la garrafa, realmente la necesito. Si te fijás ayer pedí a mis contactos por el estado de WhatsApp y nadie me tiró nada". Para entonces, el hombre le contesta: "Si me hubieras dicho eso antes, hubiéramos hablado de otra manera. Ahora, ya le avisaste a todos que te hackearon el teléfono".

Hábilmente, Mercedes le retruca que cómo pudo avisar ella si no podía acceder a su WhatsApp. "Se habrán dado cuenta que no era yo, porque no les puedo pedir plata. Ah, y te doy un consejo. Fijate como escribo yo, porque escribiste de una forma que no es la mía", le aclaró. Y en la frase final del diálogo, la mujer se despide diciendo: "Sos un divino, Kristian, gracias. Seguí trabajando y juntá mucha plata".

El clip se viralizó, recibió 136 mil likes, casi un millón y medio de visitas y 1.800 comentarios.

Luego, la hija de la mujer contó a sus seguidores de TikTok cómo fue que se desarrolló toda la estafa. Su madre estaba buscando una garrafa para comprar por Facebook. La llamaron y le dijeron que le estaban haciendo la factura de compra. "Ahí le hicieron apretar un link para confirmar. Y que pase el código que le iba a llegar. Así le hackearon el WhatsApp", relató.

Por último, Mica le dijo a sus seguidores que Mercedes a este jueves aún no recuperó sus contactos. Y remató: "Mejor, así no jode por un rato... ¡Todo el día nos escribe o nos llama!".