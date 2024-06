Armada Argentina: por qué peligra la participación en un ejercicio internacional

Como ya ocurrió en años anteriores, la Armada Argentina podría ausentarse una vez más de un ejercicio naval multinacional. Es que durante las primeras dos semanas de septiembre, Chile recibirá a otras diez naciones que participarán en la actividad naval UNITAS, que tendrá lugar en el Océano Pacífico. Para formar parte del evento, las fuerzas nacionales necesitan la autorización del Congreso de la Nación, algo que todavía no ocurrió. En ese contexto, existen diferentes versiones que van desde una presunta falta de interés por parte del Ministerio de Defensa para impulsar el tratamiento del proyecto de ley correspondiente, hasta una búsqueda por deslegitimar la tarea de Luis Petri.

Según lo publicado por el sitio especializado en defensa, Zona Militar, la participación argentina en UNITAS 2024 “se configura como una grandísima oportunidad para que la Armada Argentina pueda adiestrarse en conjunto con más de 10 naciones del continente americano”. Esa actividad, no solo permitiría que las fuerzas nacionales desarrollen nuevas técnicas y se familiaricen con distintos escenarios operativos, sino que incrementaría la confianza entre los actuantes para llevar adelante trabajos conjuntos. No obstante, el mismo medio señala una “falta de interés” por parte de la cartera que conduce el ministro, Luis Petri, para impulsar la aprobación del proyecto de ley correspondiente. Aquí comienzan las diferentes versiones.

El Congreso debe autorizar los ejercicios multinacionales

En 2023, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.735 que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales. Esa norma habilita al ejército a realizar los ejercicios contemplados en el “Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024”. Si se tiene en cuenta que el evento UNITAS, tendrá lugar en septiembre, resulta indispensable que el Congreso dé nuevamente el visto bueno para tales operaciones. En diálogo con MDZ, una importante fuente de la Cámara de Diputados coincidió en que se percibe una “falta de interés” por parte del Ministerio de Defensa para acelerar el tratamiento del tema. Desde el Ejecutivo señalan lo contrario y afirman que ya enviaron lo necesario para avanzar. “Tiene que entrar por ley. Si se sancionan los ejercicios, se hacen”, explicaron.

Según pudo constatar este medio, aún no hay ningún proyecto cargado en el sistema en lo que respecta a la autorización para que el Ejército Argentino participe en la actividad anteriormente mencionada. Aquí surgen dos posibilidades. La primera confirmaría la falta de interés oficial por tratar rápidamente el tema. La segunda, está relacionada con la carga de iniciativas en el Congreso. Es que si las autoridades oficiales ingresaron la iniciativa esta semana, es posible que la misma aún no figure en la red. Lo demás, es creer o reventar.

No sería la primera vez que la Armada Argentina se queda afuera de una actividad de semejantes características, ya sea por impericia propia o por decisión gubernamental. Es que en 2021 se produjo una situación similar, dado que el Congreso no trató a tiempo la solicitud y el Ejército se ausentó del evento multinacional. En años posteriores, la situación fue diferente, ya que entre los participantes se encontraba el Reino Unido y el entonces gobierno de Alberto Fernández, decidió no compartir la actividad con una nación que ocupa ilegalmente territorio argentino.