Las razones por las que Mendoza recibirá más cantidad de alimento

Este martes inició la entrega de los alimentos almacenados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano. Diego Álvarez, director ejecutivo de la Fundación Conin, fue entrevistado por MDZ Radio 105.5 FM y comentó que, en principio, la prioridad del Ejército - con quienes coordinan toda la logística de distribución de los alimentos - era el Gran Buenos Aires y Tucumán, porque es donde tienen los dos depósitos, en Villa Martelli y Tafí Viejo.

El operativo para entregar el alimento comenzó como contrapartida luego de días donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se vio en medio de la polémica por la -no- entrega de alimentos a comedores, la cual culminó con la salida de Pablo de la Torre de la secretaria de Niñez y Familia. Luego del escándalo, Diego Álvarez confirmó en MDZ Radio que "ya estamos distribuyendo, están descargando y así seguirán. Tardarán uno o dos días más en llegar a Mendoza y a distintos lugares". Además, explicó que Mendoza recibirá más alimento, porque es donde más centros, alcance y logística tienen.

El director ejecutivo de la Fundación, comentó que "desde hace 30 años atendemos a niños con desnutrición. La leche es para nosotros uno de los insumos más importantes y que más presupuesto nos lleva de las donaciones privadas que recibimos. Así que esto es bienvenido, pero mucho más para los comedores y merenderos apadrinados por nosotros que van a recibir esta mercadería que seguramente le está haciendo falta, fundamentalmente, a los chicos".

Se dijo que Mendoza iba a ser una de las provincias más beneficiadas en relación a la cantidad de leche. Sin embargo, Álvarez hizo algunos reparos respecto de que el conurbano bonaerense recibiría sólo el 1%. "Los números no son así, porque había un error en la planilla que algún periodista mostró. Pero sí es cierto que Mendoza va a recibir más". En este sentido aclaró que esto se debe que "no nos llamaron para distribuir en todos los comedores y merenderos del país, ni siquiera con algún dato una variable que significara la necesidad o la cantidad, nos llamaron para distribuir en donde nosotros tenemos centros, alcance y logística". La Fundación Conin cuenta con "100 centros en el país, 22 en en el conurbano bonaerense. Mendoza es la sede de la Fundación donde tenemos siete centros, tenemos los centros modelos, tenemos más de 100 merenderos y comedores apadrinados. Era casi natural. Ese mapa no muestra ni la necesidad ni la densidad de comedores y merenderos, muestra los lugares en donde Conin puede hacerse cargo de la distribución".

Por otro lado comentó que "la ministra de Capital Humano directamente me pidió y me ofreció. Porque es un pedido de distribución pero también es un ofrecimiento ya que los centros Conin gastan muchísimo dinero en leche. No dudamos ni un minuto en decirle que sí, porque nos parece que es un momento para ayudar, para estar presente, para servir en un momento difícil del país". En sintonía con la relación de la Fundación con la actual gestión nacional, Álvarez expresó que han "hecho algunas propuestas al Gobierno nacional para trabajar en el tema que nos es específico, que es la desnutrición infantil. Fueron muy bien tomadas las ideas que teníamos con respecto a elaborar con Nación algún programa para tratar de atacar la desnutrición infantil".

La Fundación Conin tiene extensión nacional, y al respecto Álvarez dijo: "No puedo dar un número exacto y explico por qué: Le puedo decir la cifra exacta de niños que atendemos en los centros Conin. En Las Heras se atienden 300 niños y sus familias con toda la asistencia alimentaria, la atención médica, fonoaudiológica, nutricional y del desarrollo y donde les proveemos los alimentos. Los niños reciben colación y merienda y van todos los días. En los otros cinco centros Conin, alrededor de 200 chicos más. Es decir, 500 chicos propios de Conin y sus familias que rondarán alrededor de 3.500 personas. Sumando estos 100 merenderos y comedores que los venimos asistiendo, que sabemos cuántas familias son, pero tendríamos que determinar después el alcance final".

El director ejecutivo de la Fundación confirmó que en Mendoza el total de alimento es de "100.000 kilos, más o menos". Mientras que en Buenos Aires "en los centros que tenemos son alrededor de 35.000 kilos".

