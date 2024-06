Paso cerrado: el video del lado chileno que desató la furia de los camioneros que esperan por cruzar a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor está cerrado y seguirá cerrado durante todo el sábado según marcaron las autoridades de Vialidad Nacional y de la frontera. El cruce internacional lleva así 16 días y pese a que desde Chile limpiaron toda la ruta y desde Argentina también, el túnel no se puede atravesar para ingresar al vecino país. Hay bronca de los camioneros porque les dijeron que el Paso abría hoy, pero no fue así. También piden que Milei y Mondino intervengan.

En las últimas horas se difundió un video en el que se ve, durante la mañana de este sábado, que cientos de chilenos pudieron subir y transitar desde cualquier lugar de su país hasta la zona del hotel y centro de esquí Portillo. Las autoridades chilenas manifestaron que se trabajó en el despeje de la ruta hasta esa zona.

Del lado argentino se puede transitar hasta la boca del túnel, pero el mismo no se puede atravesar para cruzar a Chile debido a que aún no ha sido anunciada la apertura de la frontera. Esta situación despertó la bronca de los camioneros que aguardan hace 16 días corridos en sus rodados por cruzar. "Es vergonzoso lo que pasa en el Cristo Redentor, llevamos dos o tres días que desde Chile nos dicen que no se habilita por las pruebas que tiene que hacer el ejército chileno por las avalanchas. Ayer a las 21.30 nos comunicaron que se habilitaba el Paso, pero a las 22.20 nos comunicaron que las avalanchas no habían salido positivas y por eso no se habilitó", dijo Ricardo Squartini, presidente de Aprocam a la prensa este sábado por la mañana.

El titular de la Asociación de Propietarios Camioneros de Mendoza ratificó: "Hoy era el día de la inauguración de Portillo. Dejan subir de Guardia Vieja a Portillo, no nos oponemos al turismo porque debemos convivir y trabajar en conjunto, pero si hay riesgo de avalancha para camiones o turismo argentino, también lo hay para ellos para subir a las canchas de esquí. Esto va más allá de lo que los privados puedan solucionar y más allá de la espera".

"Creo que es momento de que intervenga el presidente (Milei) con el presidente chileno, es una vergüenza que pase esto después de 16 días. Tiene que intervenir Cancillería", comentó Squartini.

Durante los últimos días se conoció que un camionero brasileño murió esperando la apertura del Paso y otro camionero había fallecido semanas atrás. El frío y la espera dentro de un camión resultan fatales para los transportistas: de los 1000 que hay aguardando en Uspallata, entre 200 y 300 han tenido que ser asistidos por médicos no solamente por problemas de salud sino también por causas psicológicas.