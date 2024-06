José Alperovich pasará su tiempo en prisión en un penal de Buenos Aires o en el Interior

El exgobernador de Tucumán fue hallado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 que preside Juan Ramos Padilla y condena de 16 años en prisión. Al ser condenado por la Justicia de la Capital Federal, que tiene la competencia en este caso, José Alperovich tendrá distintas opciones para pasar sus próximos años, siendo una de ellas la más "amigable".

En primer lugar, la única cárcel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la eliminación de penitenciarías como la de Avenida Caseros y la de Avenida Las Heras, es la que está ubicada en Villa Devoto. Esta prisión llamada oficialmente Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue construida en 1927 y hay intenciones de mudarla a otro sitio ya que está insertada en una zona plenamente urbana, pero hay amparos que lo impiden por haber funcionado allí un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Allí, cabe señalar, la población carcelaria es excesiva, por lo que muchas veces se derivan presos a otras cárceles. Normalmente, los convictos que no pueden ingresar a Devoto por no poder brindarles condiciones mínimas para su estadía, suelen ser derivados a complejos penitenciarios federales de la provincia de Buenos Aires, como el de Ezeiza y el de Marcos Paz.

Fachada de la cárcel de Devoto. Foto: SPF.

El Complejo Penitenciario Federal 1 (Ezeiza) es una prisión para hombres que se ubica en la cercanía de la Autopista Ezeiza-Cañuelas y fue habilitado en 1999. Esta cárcel cuenta con siete unidades residenciales que incluyen varios pabellones en su interior. Entre todas estas unidades, pueden ser albergados unos 1.951 internos, según el Servicio Penitenciario Federal.

La otra opción del Complejo Penitenciario Federal II (Marcos Paz) es una cárcel que también fue habilitada en 1999, como parte del plan para "vaciar" Devoto y su posterior demolición. Allí hay cinco unidades residenciales que pueden albergar a unos 2.065 convictos para que cumplan su condena y con sentencia firme, pero estas no son las únicas dos opciones con las que cuenta José Alperovich para pasara sus próximos años en prisión, aunque cabe señalar que en 2025 cumplirá 70 años y tendrá derecho a solicitar una prisión domiciliaria.

El penal de Marcos Paz. Foto: SPF.

En la Justicia Penal, se tiene en cuenta no solo la disponibilidad carcelaria, sino también por la cercanía con su familia o sus afectos, por la posibilidad de recibir visitas. En caso que logre probar que en la provincia de Tucumán puede tener un mayor contacto con los suyos, se le habilitará el traslado aunque no a dicha provincia, ya que no cuenta con ningún complejo penitenciario federal.

Complejo Penitenciario Federal I. Foto: SPF.

Las opciones que tiene en el Noroeste Argentino son el Complejo Penitenciario Federal III, ubicado en las cercanías de la localidad de General Güemes, o en la Unidad 16 "Instituto Penitenciario Federal de Salta" ubicada en la Ciudad de Salta. Otra opción, más al sur y hacia el centro del país, es la Unidad 35 "Instituto Penal Federal de Colonia Pinto", en la provincia de Santiago del Estero.