Efecto motosierra: un exdiputado bonaerense vende tortas para parar la olla

Henry Stegmayer es un reconocido político del socialismo bonaerense, fue diputado provincial y siempre estuvo relacionado con la defensa de sus comprovincianos desde la ONG Consumidores Responsables. Trabajó en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y en el último tiempo , hasta el 29 de febrero, día en que paso "la motosierra", defendió a los vecinos bonaerenses en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)

Su último trabajo para el estado nacional, hasta que pasó la motosierra y le dijeron "mañana no venga a trabajar", fue el delegado regional de 33 municipios de la provincia de Buenos Aires en el Enargas. Por lo que, de la noche a la mañana, y a pocos años de jubilarse, se quedó sin trabajo y con un horizonte laboral muy negro; motivo por el cual decidió adelantar el emprendimiento de repostería pensado para el retiro, no solo como hobby para mantenerse activo sino como fuente de ingresos que engrose la futura jubilación.

Desde hace unos días, aprovechando que este domingo es el Día del Padre, el exdiputado empezó a ofrecer entre sus amigos de las redes sociales y los contactos de WhatsApp "La repostería de Henry". En los posteos cuenta la situación que vive, por la cual tuvo que adelantar su proyecto de retiro. Ofreciendo a precio promocional las delicatesen que cocina en familia.

MDZ hablo con Henry Stegmayer en un alto de "la cocinada", como dice él. Nos contó que no es la primera vez que hace algo así, previamente tuvo otros emprendimientos; recordó a su madre a quien homenajeo con su nombre "Mama Dora" a su primera experiencia culinaria. Explico porque renuncio a un trabajo en la provincia por el cual se podría haber jubilado y contó las vicisitudes que vive luego de haber sido despedido por el achique (la motosierra) del estado nacional que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

En el comienzo de la charla Henry Stegmayer nos contó que su primer emprendimiento para darle de comer a su familia, fue en el 2001 cuando dejo la banca en la Cámara Baja bonaerense y no recibió ninguna "soga" de la política. "Con la familia armamos una huerta orgánica en Arana (localidad de las afueras de La Plata) y salíamos una vez por semana a vender los bolsones de verdura que nos pedían".

"La huerta es muy complicada no depende solo del esfuerzo humano, dependes de muchos factores de la naturaleza; y a mi siempre me tiro la cocina- agrego Henry- En el 2003 se casó el hijo de un amigo y le propuse hacer la mesa dulce; ahí arranque con los primeros clientes y un pequeño emprendimiento de servicio de catering que duro 11 años y se llamaba 'Repostería Artesanal Mama Dora' en homenaje a mi vieja. Y lo mantuve hasta que entre en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que por las obligaciones que tenía no pude seguirlo, me quede ahí hasta que me fui en el 2020".

Henry Stegmayer en su cocina.

Ante la pregunta de por qué había renunciado a un lugar de donde se podría haber jubilado; Stegmayer respondió: "Me cansé, lo que menos que hacía en el último tiempo era defender a los usuarios. Eso hizo que un día, en plena pandemia, me levante con la cabeza estallada y me fui".

Y agregó: "Por suerte al poco tiempo, y antes de me maten en casa, me llamaron del Enargas. Ahí estuve hasta el 29 de febrero. Ese día me llamaron para decirme que desde mañana (por el primero de marzo) no vaya más. Así fue como me pasaron la motosierra por encima y sin anestesia".

“Después de eso tuve algunos ofrecimientos, no demasiados y mientras buscaba laburo me iba comiendo la indemnización. Por eso a mis 62 años, con tres años de aportes que me quedan por delante decidí hacerme monotributista y adelantar el emprendimiento proyectado para el retiro.”

En cuanto a cómo fue arrancar de cero, el exfuncionario nacional y exdiputado provincial, dijo: "Y acá estoy empezando de nuevo, a pulmón con la familia", sobre la respuesta que tuvo de los posteos afirmo: "Estoy gratamente sorprendido, debo serte franco, el fin de semana me iba a ir de viaje a Necochea para participar de una jornada de defensa de consumidores. Tuve que suspender todo y dedicarme de lleno a los pedidos, que por suerte son un montón y sigo recibiendo pedidos; estoy cocinando a full".

"Eso me gratifica, me acomoda la cabeza, la vida y el bolsillo. Pensá que hace 3 meses que nos venimos comiendo la indemnización. Ahora el emprendimiento se llama 'La repostería de Henry', pero de alguna manera mantengo el homenaje a mi vieja en la cocina. Sigo usando sus recetas, ahora te paso la foto de un volante de 'La Repostería de Mamá Dora' que habíamos hecho en su momento donde cuento como nace la idea de esta cocina y hablo de las recetas arrancadas de las revistas, menciono una tienda de mi pueblo. Porque yo tengo la receta del budín de hamburgués de mi vieja, que la había escrito en el papel de envolver de la tienda Los Vascos, de mi pueblo. La tengo guardada y hago su budín hamburgués", dijo emocionado Henry Stegmayer, ante el recuerdo de su madre. Volante de "La Reposteria de Artesanal d Mamá Dora", el primer emprendimiento gastrónomico de Henry.

"Vengo de una familia humilde, de laburantes. Papá era carpintero y mamá modista, en este país siempre fue difícil para el laburante, pero nunca nos faltó nada. Mi vieja tenía una particularidad, para mi viejo era fundamental que el fin de semana haya una torta para el mate y el domingo sin torta era una depresión. Yo no sabía cómo hacía, no teníamos un mango y aparecía siempre con la torta para el mate", rememoró.

Los que alguna vez tuvimos la suerte de probar el brownie de Henry podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el mejor del mundo. Un manjar de chocolate que se derrite en la boca. Por eso cuando nos enteramos por las redes que Henry desempolvaba el delantal y el gorro, para volver a su primer amor, lo festejamos como si fuera el penal de Montiel en la final del Mundial.