Aberrante: Conin denunció en la Justicia que la leche que entregó Capital Humano está siendo vendida en Mendoza

Desde hace semanas se reparte en todo el país leche en polvo que está a punto de vencer y que permanecía guardada en depósitos. Capital Humano firmó un acuerdo con CONIN para que la leche llegue a los comedores de todo el país y sea destinada a niños. Una enorme cantidad se está repartiendo en Mendoza, que recibió un buen porcentaje ya que la fundación tiene su sede central en la provincia. Denuncian que la leche ya se está vendiendo por las redes sociales.

Durante este jueves por la tarde la Fundación Conin informó que hay asociaciones o personas particulares que están ofreciendo la leche en polvo que repartió Capital Humano para Mendoza con fines comerciales o de venta. Este alimento es un alimento clave que iba a ser destinado a niños en situación de vulnerabilidad y la venta de la leche no hará eso posible, además, se está incurriendo en un delito. Es por eso que desde CONIN fueron a la Justicia y avanzan en la investigación.

El director ejecutivo de CONIN, Diego Álvarez, le confirmó a MDZ que: "Ya hicimos la denuncia hace algunas horas por averiguación de malversación de fondos públicos, nos dimos cuenta porque la Policía vio que ya cuando se hacía la entrega había venta. También hay venta por Marketplace y hay asociaciones civiles que están cobrándole a sus asociados la leche, lo que me duele muchísimo más".

"No duró ni 24 horas la entrega y ya hay venta, es algo que puede suceder pero esto es una vergüenza. Estamos hablando de leche que era para niños que están en una situación muy frágil, con esto no se juega, la gente tiene que saber que no se debe pagar ni un peso por la leche, que se acerquen a CONIN y ahí vamos a darles leche en polvo de la forma en la que debe ser entregada y no cobrando", agregó Álvarez.

La denuncia fue oficializada en la Oficina Fiscal número 6 de Las Heras y la carátula de la denuncia, según pudo saber MDZ, es por averiguación de defraudación en perjuicio de la administración pública. Capital Humano, que responde al Gobierno nacional, bajó miles de kilos a Mendoza de leche en polvo a través del Ejército para que CONIN logre luego distribuirlos. Sin embargo, pocas horas después la leche apareció publicada y eso desató la indignación tanto de la fundación como de aquellos que se encuentran con los posteos en las redes sociales sobre la comercialización de la leche.

Otro modus operandi que se lleva adelante es a través de Whatsapp. Los vendedores acuerdan un punto y allí hacen entrega de la leche en polvo. De hecho, en las publicaciones llevadas adelante en Marketplace se puede acceder fácilmente a los perfiles de los vendedores que denunció CONIN.