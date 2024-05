Minuto a minuto: las líneas de colectivo que funcionan este jueves

La CGT se encuentra llevando adelante un paro nacional en rechazo al Gobierno de Javier Milei por impulsar la Ley Bases. La UTA y la CTA fueron algunos de los gremios que se adhirieron a la medida de fuerza de la La Confederación General del Trabajo (CGT).

Minuto a minuto

10:00 - Bullrich y Mogetta darán una conferencia

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Secretario de Transporte Franco Mogetta, atenderán a los medios de comunicación para realizar una evaluacion sobre la situación del transporte público de pasajeros, frente al paro que se está desarrollando el día de hoy.

9.36 - las líneas que funcionan en CABA

Ciudad Bondis anunció que "el conjunto de las líneas que van a funcionar representan el 21% de todos los kilómetros recorridos por colectivos en el AMBA y transportan el 20% de todos los pasajeros".

Y agregó: "Confirmaremos datos definitivos en próximos días. Sin duda un daño enorme para la actividad económica argentina ya que en el AMBA se concentra 50% del PBI Argentino, y otro duro golpe a las empresas de colectivos que han perdido entre tarifa y subsidios 25% de sus ingresos vs inflación en un año".

9.20 - muchos comercios no adhirieron al paro

Hay poco movimiento en las calles, aunque hay muchos comercios abiertos en el AMBA. Todas las estaciones de servicios del país se encuentran abiertas, así como ferreterías, verdulerías, peluquerías, supermercados, tiendas de café y veterinarias, entre otros.

MDZ conversó con unos empleados de construcción de una obra, quienes durante la mañana se organizaron para guardar materiales en Chacarita y así evitar robos; luego regresaban a sus hogares. Por su parte, Pedro, un kioquero nacido en Perú que llegó a Argentina hace algunos años, comentó que no adhiere el paro porque "tiene que comer".

"¿Lograron algo con el último paro general?", cuestionó. Luego, el comerciante añadió: "Yo con cualquier gobierno laburé, este paro no me va a pagar los $500.000 de boleta que me llega, las cinco facturas que aún no puede pagar de agua y tampoco va a mantener a mi familia".

8:00 - Atacaron al Grupo DOTA

Durante la madrugada del jueves, un chofer de la línea 60, dependiente del grupo DOTA, denunció haber sido atacado en la capital porteña. Las sospechas recaen en otros conductores que violentaron el vehículo por no adherirse al paro. Vidrios rotos, abolladuras y ruedas pinchadas.

Atacaron al grupo DOTA por no adherir al paro. Foto: X

"¡Arrancó la mafia! No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar", redactó a través de X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.