Minuto a minuto: Adorni aseguró que "han habido más paros que leyes" durante el Gobierno de Milei

La CGT se encuentra llevando adelante un paro nacional en rechazo al Gobierno de Javier Milei por impulsar la Ley Bases. Y si bien la UTA y la CTA fueron algunos de los gremios que se adhirieron a la medida de fuerza gremial, muchos comercios y agrupaciones retomaron sus actividades con normalidad. Ataques a colectiveros y las respuestas del oficialismo.

Minuto a minuto

13:00 - Cuándo vuelven los trenes y subtes

Los servicios de los trenes y subtes se sumaron a esta medida de fuerza, por lo que comenzarán a funcionar con normalidad a partir de las 00:00. No obstante, advierten que el paro en las estaciones de trenes podría extenderse al menos un día más.

Entre tanto, varias líneas de colectivos en el AMBA circulan con normalidad, hay taxis en las calles y las aplicaciones de traslados, como lo son Uber, Cabify y Didi, funcionan normalmente, con precios bajos debido a la poca demanda.

11:40 - Adorni contra el paro: "Tuvimos más paros que leyes"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, inició la conferencia de este jueves apuntando contra quienes adhieren al paro: "Aprovecho este momento para saludar a los argentinos que, como ustedes y como yo, estamos trabajando desde muy temprano. Entre ellos a los trabajadores de colectivos, de Flybondi también, que están prestando servicios, policías, médicos, trabajadores rurales, comerciantes, vendedores ambulantes, los trabajadores freelance, los docentes particulares, los monotributistas y cuentapropistas que se ganan su día trabajando como corresponde".

"También quiero saludar a todos los que, queriendo ir a trabajar no lograron hacerlo porque no los dejaron. Desde ayer, hasta por lo menos el corte que hice para venir a la conferencia, se recibieron 1932 llamados con denuncias en la línea 134, que se utiliza para denunciar extorsiones", sumó. En este sentido, aprovechó para comentar que desde que el Gobierno habilitó esta vía de denuncia, se registraron 138.466 llamadas.

Adorni arremetió contra el paro.

Además de nombrar a los colectiveros que fueron agredidos por trabajar, así como las fuerzas de choque que hubo del sindicato de camioneros, evitando que los empleados puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, San Lorenzo y San Martín. Así, denunció que se trata de "extorsiones de personas que hace 20, 30 o 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del propio", y apuntó directamente contra las gestiones kircheristas: sus funcionarios y sindicalistas aliados, como Pablo Moyano.

De este modo, el vocero presidencial afirmó que el paro "netamente político" que atenta "contra el bolsillo y contra la libertad de la gente". Consideró que "en este momento de la Argentina, un paro de cualquier índole es descabellado", y teniendo en cuenta las amenazas y episodios violentos, se trata de un "esquema sindical que ha quedado en otros tiempos".

"Juegan con el miedo de la gente, de empresarios. Nosotros no nos sentimos traicionados, pero sí están traicionando a los trabajadores, como lo han hecho siempre sin descanso", añadió Adorni. En este sentido, teniendo en cuenta que la medida de fuerza fue tomada en contra de las iniciativas del oficialismo, dijo que han habido "más paros que leyes".

11:25 - Senadores de Unión por la Patria pararon

Los senadores de Unión por la Patria esta mañana no se presentaron en el Congreso para participar del plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se está tratando el tema del blanqueo, estipulado en el paquete fiscal de Milei.

Miembros de la UCR y del PRO se presentaron puntualmente para el debate, mientras que la oposición kirchnerista se rehusó. Alguno de los legisladores que adhirieron al paro, pero debían participar de esta Comisión fueron el diputado Eduardo Enrique de Pedro, el senador tucumano Juan Manzur, también José Mayans y María Teresa Margarita González, entre otros.

La lista de todos los que componen la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Unión por la Patria no participó este jueves.

10:51 - El mensaje cifrado de Milei

Poco antes del mediodía, el presidente lanzó un tuit contra la medida de fuerza gremial bajo un particular mensaje: "Nota de color... ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento: paro. A buen entendedor pocas palabras bastan. Viva la libertad, carajo".

En el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el Faraón representa al máximo enemigo del pueblo de Israel, que busca huir de Egipto en busca de libertad. De hecho, en el mismo, se describe cómo Dios envía las diez plagas para que libere a los israelitas. Sin embargo, hay una salvedad para el mensaje de Milei, y es que en realidad se escribe "Paró", con acento.

10:36 - "Es el paro de la debilidad", Bullrich habló de los ataques a colectiveros

Consultada sobre las agresiones que hubo a distintos colectiveros del grupo DOTA durante la madrugada, la ministra informó: "A partir del comando conjunto que armamos con la Secretaría de Transporte de la Nación, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), el ministerio de Seguridad recibió los puntos de salida de los micros de las empresas y a las 4 de la mañana estaban todos absolutamente cubiertos".

"Ahora, hubo esquinas donde los colectiveros en algunos casos fueron agredidos. Les rompieron vidrios, les pusieron clavos miguelito en las calles para que se les pinchen las ruedas, con un objetivo muy concreto, querían impedirle trabajar a través de la extorsión y la fuerza", apuntó Bullrich.

Bullrich sobre el ataque a colectiveros del grupo DOTA.

En este sentido, y luego de pedir que la gente salga a trabajar y no se adhiera a esta paralización de la actividad convocada por la CGT, arremetió directamente contra esta convocatoria sindical: "Y todos aquellos que hayan hecho actos vandálicos demostrando una situación que para mi es de debilidad, porque si para lograr un paro tenes que tirarle piedras a colectivos, es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad".

La ministra entonces aseguró que "no se puede hablar de acatamiento" al paro. "Acatamiento es una palabra militar, primero. ¿Quién creen que le está dando a esta palabra sentido? Solo aquellos que están sentados cómodamente haciendo sus cuentas mientras millones de argentinos, muchos monotributistas, van a perder gran parte de su dinero por los burócratas de siempre", indicó.

10:31 - Transporte descuenta el día por paro

Mogetta fue el primero en hablar ante la prensa y dio un panorama sobre lo que se ve en las calles: "Ya hay más 2300 unidades en la calle, esto sería un 40% de lo que es un día normal en el transporte. Hay empresas que se siguen sumando".

De este modo, advirtió sobre las consecuencias de paralizar la actividad: "Por primera vez en la historia, la Secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no presten sus servicios. Lamentablemente se venían pagando los días de pago, se venían financiando estas huelgas, pero el Gobierno nacional actual decidió que esto no va a ser así".

Transporte descuenta el día de paro a quienes no trabajen.

"Hoy tiene que haber un servicio mínimo, las condiciones están dadas, las empresas que no han salido a trabajar y no le han permitido a sus empleados prestar el servicio, lo están haciendo en abierta convivencia con el sindicato. Nosotros queremos garantizar que todas las empresas tienen las mismas condiciones para poder salir a prestar el servicio de la fecha. Seguimos llamando a empresas que quieren salir a trabajar y estamos organizando con ellas para que puedan hacerlo", cerró.

En este sentido, Bullrich añadió: "Salgan los que aún no han salido a trabajar, hay medios de transportes para que puedan trabajar. Salgan y utilicen sus autos, bicicletas, motos; no hay problemas de seguridad, hay seguridad desplegada por todos lados. El país necesita que trabajemos".

10.27 - Además del paro, habrá movilización sindical

El transporte de la ciudad de Córdoba logró un acatamiento pleno y el impacto es claramente visible en la calle, donde solo se ven algunos taxis funcionando y una retención de tareas total en los colectivos. Por su parte, las centrales obreras marcharán desde sus sedes en la capital de la provincia mediterránea hacia el centro de la urbe, para allí manifestar el repudio a las políticas económicas y en materia laboral que lleva adelante el Gobierno.

10:00 - Bullrich y Mogetta darán una conferencia

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, atenderán a los medios de comunicación para realizar una evaluacion sobre la situación del transporte público de pasajeros, frente al paro que se está desarrollando el día de hoy.

9.50 - Ataques a comercios en Mar del Plata por no adherir al paro

La mañana marplatense arrancó con una medida de fuerza sin acatamiento pleno y algunas confiterías abrieron sus puertas; en consecuencia, un grupo de personas las atacaron y pintaron sus fachadas: "No a la reforma laboral". Al mismo tiempo, los museos, centros culturales y demás propuestas de este tipo funcionarán con acceso libre y gratuito.

9:49 - La CGT bate récords de paros contra Milei

La Confederación General de Trabajo (CGT) lleva adelante hoy su paro Nº 44 desde el retorno a la democracia. Es el segundo contra el actual Gobierno y bate el récord de periodicidad. De los 151 días de gestión Milei, el gremio paró una vez cada 75.

La primera gran manifestación nacional contra el modelo de ajuste del libertario, su DNU y la Ley Bases fue el 24 de enero de este año cuando sólo habían pasado 45 jornadas de gestión. Poco más de tres meses después los sindicatos vuelven a la carga.

Prometen no abandonar la lucha de los trabajadores, reclamar por mejores salarios, contra los despidos y la inflación, sin embargo no lo hicieron durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, que terminó su mandato con un 40,1% de pobreza, un 9,3% de indigencia, desocupación del 6,2% y caída del salario del 6,2%.

9:40 - Qué ocurre con los vuelos

La actividad aérea durante esta mañana se encuentra totalmente paralizada en el Aeroparque Jorge Newbery. Mientras tanto, en el aeropuerto internacional de Ezeiza operan únicamente Flybondi y American Airllines con normalidad.

9.36 - Las líneas que funcionan en CABA

Ciudad Bondis anunció que "el conjunto de las líneas que van a funcionar representan el 21% de todos los kilómetros recorridos por colectivos en el AMBA y transportan el 20% de todos los pasajeros".

Y agregó: "Confirmaremos datos definitivos en próximos días. Sin duda un daño enorme para la actividad económica argentina ya que en el AMBA se concentra 50% del PBI Argentino, y otro duro golpe a las empresas de colectivos que han perdido entre tarifa y subsidios 25% de sus ingresos vs inflación en un año".

Las líneas que no adhieren al paro.

Las líneas entonces que están en funcionamiento son: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188. Por su parte, la 80 tampoco adhiere, aunque no esté incluida en el listado de la Secretaría de Transporte.

9.20 - Muchos comercios no adhirieron al paro

Hay poco movimiento en las calles, aunque hay muchos comercios abiertos en el AMBA. Todas las estaciones de servicios del país se encuentran abiertas, así como funcionan los colectivos del grupo DOPA y taxis con normalidad. Lo mismo ocurre con ferreterías, verdulerías, peluquerías, supermercados, tiendas de café y veterinarias de distintos barrios porteños. Distinto ocurre en La Plata, que no cuenta con colectivos, entre ellos la Linea 129.

Donde más se nota la falta de movimiento en CABA es en los puntos neurálgicos del transporte. Por el otro lado, los barrios mantienen su movimiento normal.

Muchos comerciantes no adhirieron al paro. Foto: Gonzalo Barrera / MDZ

MDZ conversó con unos empleados de construcción de una obra, quienes durante la mañana se organizaron para guardar materiales en Chacarita y así evitar robos; luego regresaban a sus hogares. Todos los albañiles insistieron en que nadie los obligó a ir hasta allá, sino que lo decidieron ellos mismos ya que "si les roban se lo descuentan del salario".

Por su parte, Pedro, un kioquero nacido en Perú que llegó a Argentina hace algunos años, comentó que no adhiere el paro porque "tiene que comer". "¿Lograron algo con el último paro general?", cuestionó, para luego añadir: "Yo con cualquier gobierno laburé, este paro no me va a pagar los $500.000 de boleta que me llega, las cinco facturas que aún no puede pagar de agua y tampoco va a mantener a mi familia".

"Las cuentas no se pagan solas", indicó una puestera, que aún este jueves de paro continúa firme en la estación de trenes del barrio porteño, donde hay presencia policial. En este sentido, añadió: "Si no salgo a laburar, termino gastando más de lo que puedo por este día porque no alcanza, la situación está complicada, y al venir a trabajar me guardo unos pesos más y no termino perdiendo".

8:00 - Atacaron al Grupo DOTA

Durante la madrugada del jueves, un chofer de la línea 60, dependiente del grupo DOTA, denunció haber sido atacado en la capital porteña. Las sospechas recaen en otros conductores que violentaron el vehículo por no adherirse al paro. Vidrios rotos, abolladuras y ruedas pinchadas.

Atacaron al grupo DOTA por no adherir al paro. Foto: X

"¡Arrancó la mafia! No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar", redactó a través de X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.