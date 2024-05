El Gobierno eliminó la cédula azul, pero aseguran que la medida todavía no está vigente

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, anunció - en consonancia con el DNU 70/23 que se elimina la obligatoriedad de la tarjeta azul, que se reducirán un 40% de los registros automotores y se suprime el vencimiento de la tarjeta -o cédula- verde. Al respecto, el tesorero de Cámara de Mandatarios de Mendoza, Hugo Méndez, aseguró en MDZ Radio 105.5 FM que se trata de un comunicado, pero no es una medida que, por el momento, esté en vigencia.

Méndez comenzó explicando que se trata de "un comunicado que ha emitido el Ministerio de Justicia de la Nación. Es un programa de tareas a realizar a futuro" y explicó que, respecto al vencimiento de la cédula "no se elimina la cédula, lo que se elimina es el vencimiento. Al no estar vencida la cédula la persona no necesita renovar o hacer las células azules. Aclaro que todavía no está en vigencia esto".

Por otro lado, "no es el cierre de los registros, sino un achicamiento. Si vos cerrás un registro vas a tener que derivar los legajos a otros registros", dijo Méndez y agregó que "en Mendoza hay 50 registros y solamente hay uno intervenido que es el Registro Nº 3 del departamento de San Martín. Todos los demás están sin problemas".

El miembro de la Cámara de Mandatarios advirtió que "la policía, a la hora de hacer un control, seguirá requiriendo de toda la documentación. Más allá de eso, lo que hay que transmitirle a los usuarios es que, por el momento, se tiene que seguir tomando todos los recaudos y el registro va a seguir controlando todo". Méndez sumó otra advertencia en relación a estafas existentes y dijo: "Se han producido muchísimas estafas de enero a la fecha a raíz de esta información. La gente cree que está todo controlado, que está todo digitalizado y no es así. Por el momento no ha entrado nada".

Al respecto, Méndez explicó que "yo atiendo acá en la institución, porque me los derivan desde los registros, y dos o tres personas por día son estafadas". Ante la duda, y para mayor seguridad de los usuarios, recomendó "utilizar los servicios de mandatario. El mandatario tiene una matrícula nacional otorgada por el Ministerio de Justicia de la Nación. Si la gente tiene dudas, nos puede llamar o concurrir a la cama y nosotros le vamos a derivar a un mandatario que esté matriculado.

En otro orden de temas, aseguró que "hoy los registros están prácticamente desfinanciados. Están sacando para cubrir los gastos porque los aranceles con los que se maneja tienen el valor de octubre", y agregó que "durante la inflación que ha habido de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, han tenido que aumentar los sueldos y los aranceles no han aumentado lo que ha aumentado es la valuación de los vehículos, que con eso se paga el sellado para la provincia y se paga un arancel que va a la Nación. Pero el registro no es el problema".

Por último, insistió: "Esto es más bien una carta de intención. Nosotros siempre estamos dispuestos a acompañar todas las mejoras y las reducciones que se puedan realizar".

Escuchá la entrevista completa: