Tensión en Misiones: no hubo acuerdo con los policías y continúa el acampe

El suboficial retirado de la Policía de la Provincia Ramón Amarilla anunció que nuevamente no hubo acuerdo y calificó a la propuesta del gobierno de Misiones como “irrisoria”. "No habrá acuerdo porque no hay voluntad de los políticos", afirmó el vocero de los manifestantes.

El gobierno provincial ofreció un aumento del 20%, es decir un 5 % más de lo que les había ofrecido en reuniones anteriores. Los policías y el personal del Servicio Penitenciario Provincial reclaman un incremento del 100 %. "Todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos ofrecieron ya que no se asemeja a lo que necesita un oficial de policía para superar la línea de pobreza", exclamó.

"Por tal motivo, continuaremos con el acampe sobre la avenida Uruguay (unos de los principales accesos al centro de Posadas)"; dijo Amarilla. "Durante 8 días estuvimos acá para que nos escuchen. Esperamos que ellos tomen conciencia de lo que está ocurriendo", culminó el vocero de la Policía.

Continuará el acampe policial, que lleva 9 días.

Acuerdo con docentes

El Gabinete Educativo cerró un acuerdo con los principales gremios docentes que elevará el salario inicial de un maestro de grado simple o su equivalente en horas cátedra, a 400 mil pesos, con un incremento de 150 mil pesos por cargo.

En el caso del salario básico, se elevará a 100 mil pesos, desde los 74.900 que estaban vigentes hasta abril -una suba del 33,51 por ciento-. Así, un docente de nivel primario sin antigüedad con dos cargos cobrará 800 mil pesos.

En tanto, docentes de nivel secundario con 21 horas y sin antigüedad cobrarán 562.898 pesos y si tienen las 42 horas, sin antigüedad cobrarán 973.010 pesos. Los docentes de nivel superior por 30 horas sin antigüedad cobrarán 893.719 pesos, pudiendo tomar 12 horas más en secundaria.

El acuerdo se liquidará con los haberes de mayo, según lo acordado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada. En tanto que los docentes nucleados en la Unión de Docentes de la Argentina (UDA) rechazaron la propuesta del gobierno misionero.

Un docente de entre cero y cuatro años de antigüedad cobrará $400.000, incluido el Fondo Provincial de Incentivo Docente, que reemplazó con fondos provinciales a la extinción del Fonid por el ajuste nacional. En tanto, un docente de entre 5 a 9 años de antigüedad cobrará 404.000, incluido el Fopid y pasaje. Ya con diez años de antigüedad, el salario de bolsillo se elevará a 408.000 incluido Fopid y pasaje.

Adicionalmente se acordó que la fecha de pago de la garantía salarial de febrero 2024 será la primera semana de junio, mientras que el pago de suplementarias de febrero será en la semana del 18 de junio de 2024.

Aumento salarial

Por otro lado, el Gobierno provincial anunció un nuevo aumento en los sueldos para toda la administración pública en mayo que será el doble de la inflación de abril.

Mediante un comunicado desde la oficina de prensa de Gobernación, se informó que "a pesar del desplome total de la economía nacional y, por consiguiente, de la recaudación provincial, será la tercera actualización salarial que se concede en los últimos 4 meses; siempre con fondos provinciales, duplicando los índices de inflación del último mes".

"Esta decisión confirma la voluntad del Gobierno de sostener una aproximación sucesiva para recomponer los salarios de forma tal que los misioneros puedan mantener e ir recuperando su poder adquisitivo ante la inflación", se agregó.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que, con el correr de las horas, se informará a cada sector el detalle de cómo quedarán los salarios e hizo hincapié en dos cosas: que fue el tercer aumento en cinco meses y que duplica la suba de precios.