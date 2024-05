Los audios que explicarían el por qué del accidente de trenes en Palermo

El juez federal Julián Ercolini encomendó a la Policía Federal la realización de los peritajes sobre el choque de trenes en Palermo para determinar qué fue lo que pudo haber provocado el incidente.

A la par comenzaron a circular audios de operarios de Trenes Argentinos que explicarían lo sucedido con la formación del Tren San Martín que impactó contra otra formación vacía a la altura de Figueroa Alcorta y Dorrego.

En el primero de los audios se escucha a un supuesto señalero decir "estoy acá y despaché al tren que se llevó a la máquina ahí en el puente. Los ferroviarios que saben estamos trabajando con pedido de concesión de vía para poder mandar el tren. El auxiliar de palermo me concedió la vía, queda todo anotado y registrado y ahí se despachó el tren. La falla acá fue primero la vía concedida por el auxiliar sin que el tren haya salido de la sección y lo más grave es el robo de cable. Si hubiese señales funcionando esto no hubiese pasado. Todo es causa del robo de cables. En un funcionamiento normal, esto no hubiese pasado".

En el otro audio, otro operario dice que "el que despacha en la garita de Ocampo, despachó notificando que cuando libre la estación de Palermo el auxiliar avisa para que entre el otro tren a la sección. El auxiliar de Palermo se fue a tomar un café y cuando volvió no vio y dijo 'habrá librado' y autorizó".

Los efectivos de la Policía Federal son los principales encargados de trabajar en el lugar y acercar al juez las posibles causas del incidente.

También participa la Junta Nacional de Seguridad que realizará un informe sobre toda la situación.

Para delimitar las responsabilidades y en consecuencia las posibles imputaciones es que el juzgado primero quiere contar con las pericias.

El juzgado también deberá determinar si fue un error humano lo que provocó la coalición o bien si fue una cuestión técnica, motivo por lo cual aún no hay imputaciones concretas.