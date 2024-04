Fugas, hacinamiento y la eterna pelea entre Nación y Ciudad

La fuga de 15 delincuentes alojados en dependencias porteñas recrudeció la pelea entre Nación y Ciudad por el alojamiento de los detenidos. La sobrepolación carcelaria demora los traslados de quienes están privados de la libertad en comisarías y alcaidías, pero estos lugares no están preparados para largas estancias de detenidos. Lo que el gobierno porteño desea es que Nación se lleve a los presos que le corresponden a unidades del Servicio Penitenciario Federal. La respuesta de Patricia Bullrich fue clara y contundente: "Si a la Ciudad se le escapan los presos, es un problema de la Ciudad", dijo a Radio Rivadavia la semana pasada, y se despegó del problema. Fuentes cercanas a su cartera explicaron que lo que la Ministra cree es que la ocupación de plazas en dependencias porteñas están al 50%.

Además, Bullrich aseguró que desde su Ministerio se le asigna todos los días un cupo de 90 personas para traslados de Ciudad al Servicio Penitenciario Federal y que "no siempre son cubiertos". Wolff la desmintió. Dijo que ese número es semanal y no diario e insistió: "Nosotros no tenemos que tener esos presos. Ahí partimos de una base que no es correcta".

Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, "al 30 de septiembre de 2023, 1.657 personas se encontraban alojadas en centros de detención no penitenciarios de la Policía de la Ciudad, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria de la CABA: 1.041 en alcaidías y 447 en comisarías, de las cuales 73 estaban en espera de alojamiento".

El informe expresa también que "la capacidad máxima de las comisarías vecinales es de 150 y sin embargo este mes (por septiembre) se encontraban detenidas 447 personas, es decir, más de la mitad de sobrepoblación" y que "una situación similar se registró en las alcaidías porteñas: aunque el cupo es de 736 plazas, a fin de septiembre la sobrepoblación era de 305 plazas".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En cuanto a la caracterización de las personas privadas de la libertad en estas condiciones, de acuerdo al mismo relevamiento, "el 97,4% de las personas detenidas son varones, 2,6% mujeres y el 0,1% personas travestis o trans. En un 80% de los casos son de nacionalidad argentina. Con relación a la edad, la población detenida fue predominantemente joven: la edad promedio es de 34 años y las personas de hasta 30 años alcanzan el 41,1% de los casos".

En alcaidías, el tiempo promedio de alojamiento es de 141 días, registrándose 9 días como tiempo mínimo y 963 días como máximo, es decir, más 2 años y medio. Por su parte, el tiempo promedio en comisarías vecinales es de 44 días, registrándose 9 días como mínimo y 323 días como máximo, es decir, aproximadamente 11 meses.

En este contexto, la Procuración Penitenciaria de la Nación denuncia sistemáticamente "la sobrepoblación en las comisarías y alcaidías de la Ciudad, que son espacios de detención transitoria que no están preparados para un alojamiento sostenido en el tiempo" y asegura que "gran parte de las personas privadas de libertad superan el tiempo de permanencia establecido por la justicia y padecen las malas condiciones de detención que brindan estos espacios".

Evolución de alojamiento en dependencias de la Policía de la Ciudad

Sobrepoblación

"A pesar de que la Policía de la Ciudad determina una cantidad máxima de alojados por comisaría, al tratarse de espacios destinados al alojamiento transitorio, se trata de un cupo que no se ajusta a ninguna de las convenciones sobre el tratamiento de personas reclusas", señalaron desde la PPN.

"Mientras la capacidad máxima para el total de las comisarías vecinales es de 150, al 30 de septiembre de 2023, se encontraban alojadas 447 personas, es decir, que la cantidad de alojados triplicaba el cupo, con una sobrepoblación de 297 personas. Por su parte, se encontraban 'en espera de alojamiento' 73 personas, las cuales permanecen en oficinas, patrulleros, etc., por lo cual es imposible conocer su ubicación a partir de los listados remitidos", agregaron.

La Procuración Penitenciaria de la Nación denuncia condiciones de hacinamiento.

Situación procesal de las personas alojadas

Más de la mitad de las personas detenidas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad se encontraba cumpliendo prisión preventiva, 876, el 56,1%. Por su parte, 368 se encontraban a la espera de resolución judicial (el 23,6%); y 317 personas cumplian condena tanto en alcaidías como en comisarías vecinales (el 20,3%).



La dependencia policial de Caballito de la que se fugaron cuatro detenidos. Foto: NA

Seguidilla de fugas

Ayer, en Caballito, se escaparon cuatro detenidos, pero dos lograron ser recapturados. En San Telmo, el 1 de abril, domingo de Pascuas, se fueron nueve del edificio anexo de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad. Recapturaron a siete, buscan a dos. Además, el mismo día, otros dos de delincuentes se fugaron de la Alcaidía 3A, ubicada en Lavalle al 2600, Balvanera, luego de haber violentado una reja del calabozo, que funcionaba anteriormente como vestuario de la dependencia.