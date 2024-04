El eclipse solar no será visible en Argentina, pero ocurrirá uno en meses: enteráte cuándo

Este lunes, América del Norte será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más asombrosos: un eclipse solar total. Este evento único verá a la luna pasar entre la Tierra y el sol, cubriendo completamente la cara del Sol y sumiendo a ciertas áreas en la oscuridad como si fuera el amanecer o el anochecer. El eclipse comenzará sobre el océano Pacífico Sur y, si el tiempo lo permite, el primer punto en el continente norteamericano en experimentar la totalidad será la costa del Pacífico de México alrededor de las 11.07.

La sombra de la Luna trazará un estrecho camino de totalidad desde Texas hasta Maine, cruzando estados como Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, así como partes pequeñas de Tennessee y Michigan. En Canadá, el eclipse entrará por el sur de Ontario, continuando a través de Quebec, Nuevo Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón, antes de salir por la costa atlántica de Terranova.

Aunque el espectáculo principal de un eclipse solar total solo se puede ver dentro de una estrecha franja geográfica conocida como la "zona de totalidad", aquellos que se encuentren fuera de esta área aún tendrán la oportunidad de experimentar el fenómeno de manera parcial.

Este fenómeno, que durará alrededor de una hora, permitirá a quienes se encuentren en las áreas específicas experimentar una penumbra de entre 3,5 y 4 minutos, un momento durante el cual la impresionante "corona del Sol" será visible, brindando un paisaje celestial de rara belleza.

¿Cuándo se podrá ver un eclipse solar en la Argentina?

El eclipse solar del 8 de abril no será visible en Argentina ni en el resto de América del Sur. No obstante, los cielos de esta región serán testigos de un fenómeno cósmico parecido en 2024. Antes de ello, el próximo acontecimiento astronómico de gran relevancia será un eclipse lunar el 18 de septiembre, tal como lo indican la NASA y el Servicio de Hidrografía Nacional. Este evento no conlleva un oscurecimiento del Sol, sino de la Luna.

Durante un eclipse lunar, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece parcialmente o en su totalidad a la Luna. Este fenómeno únicamente tiene lugar durante la fase de luna llena y es observable desde cualquier punto del planeta que se encuentre bajo la noche.

No obstante, Argentina será privilegiada con la visión de un eclipse solar el 2 de octubre, específicamente, un eclipse anular solar. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, aunque su tamaño aparente es menor al del Sol, resultando en un anillo luminoso de sol alrededor de la oscura silueta lunar. A diferencia de un eclipse total, el cielo no llega a oscurecerse completamente, brindando un espectáculo visual impresionante y único.

Así luce un eclipse solar anular. Foto: Shutterstock

El Servicio de Hidrografía Naval proporcionó detalles específicos sobre este eclipse anular solar: comenzará a las 16 horas 50 minutos UT y finalizará a las 20 horas 39 minutos UT. La fase anular iniciará a las 16 horas 56 minutos y concluirá a las 20 horas 39 minutos UT, teniendo su máximo a las 18 horas 45 minutos. La duración máxima de la anularidad será de 07, minutos 25 segundos, con una magnitud de 0.9. El anillo completo se verá a la perfección en el sur de Argentina y Chile. Foto: Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA

Este fenómeno será visible en el Océano Pacífico y el sur de Sudamérica, siendo la fase anular visible específicamente en el sur de Chile y el sur de Argentina.