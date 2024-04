El caso del empresario argentino que emigró y hoy es un caso de éxito para el Gobierno español

En los últimos años, muchos argentinos decidieron emigrar en busca de un futuro mejor. Los motivos para ese cambio tan importante son variados. La situación económica o la inseguridad son los principales. También las dificultades para desarrollarse.

Martín Proetto emigró a España con su mujer y sus dos hijos a fines del 2021. En el caso de él, la causa que lo llevó a irse fue sentir que el país le ponía un techo al crecimiento de su empresa dedicada a la producción de alimentos y golosinas para perros.

“No nos iba mal, vendíamos bien, tanto en el mercado interno como en Latinoamérica, pero no podíamos expandirnos más desde la Argentina. Así que decidimos venirnos a vivir a España y montar la empresa acá”, había explicado a MDZ, al poco tiempo de llegar a Valencia.

El desencadenante se produjo durante una exposición industrial realizada en Italia, poco antes de desatarse la pandemia, cuando descubrió el potencial que tenía para sus productos en Europa, pero que había una barrera que no imaginaba: nadie quería hacer negocios con una empresa argentina por todos los problemas que tiene el país.

El empresario Martín Proetto emigró hace tres años a España y hoy es un caso de éxito para el gobierno de ese país

“Me lo decían directamente. Nos gustan sus productos, con ustedes no tenemos problemas, pero no queremos comprar desde la Argentina. Así de simple”, explicó el empresario en su momento.

La inestabilidad económica, los cambios de reglas de juego, las dificultades cambiarias y los problemas de todo tipo bloqueaban cualquier tipo de acuerdo. Ante esta situación, lo más conveniente era mudar su empresa Pampaspet a Europa Así lo hizo y en poco menos de tres años, su crecimiento fue muy importante. Tanto es así que su caso fue puesto como ejemplo por la oficina de inversiones de España que le realizó una entrevista que publicó en su portal.

“Pampaspet nació en Argentina en 2002 como productor y comercializador de galletas, snacks, golosinas, helados y otros complementos para la alimentación de las mascotas. En 2021 comenzó a operar en España con el apoyo de Invest In Spain y como primer paso en su plan de expansión en Europa. Un año más tarde, comenzó a producir en Valencia, su primera planta en el continente. Sin duda, 2023 fue el año del despegue definitivo de Pampaspet en España. Triplicó la superficie de producción y amplió la plantilla hasta los veintiocho empleados. En la actualidad, desde nuestro país distribuye productos de nueve marcas propias a veinticuatro países de Europa y Oriente Medio. Para seguir creciendo, en 2024 ya tiene planes para adquirir nueva maquinaria, lanzar nuevos productos y potenciar la investigación del comportamiento de las mascotas para adaptar su oferta a ellas”, detalla la introducción de la entrevista que le realizó la dependencia estatal española.

En diálogo con MDZ, Proetto destacó el hecho de que esta oficina haya tomado su caso como una muestra de lo que se puede hacer.

“La diferencias con lo que pasa en la Argentina son importantes. En España, el Estado no te pone trabas para invertir. Busca facilitar las cosas. El desarrollo que tenemos nosotros en estos últimos años fue planificado y está siendo exitoso, pero si lo hacíamos en la Argentina no íbamos a tener los mismos resultados”, explicó.

De todas maneras, aclara que su caso no es un hecho aislado, sino que produce en un contexto favorable: “Lo que me pasa a mí, también sucede con todo. Cuando nos mudamos, al lado de nuestra casa no había nada. Enfrente también había un terreno vació. Era una zona que no estaba del todo poblada. En estos años no paran de construir. Está creciendo muchísimo. Lo mismo pasa con el parque industrial en el que estamos instalados. Se duplicó la cantidad de empresas que hay desde que llegamos.”

Proetto remarca las diferencias que existe entre España y la Argentina en cuanto a el papel del Estado: “Acá te das cuenta que los empresarios argentinos no son malos. El problema son las condiciones. Cuando no te ponen trabas desde el Estado, podés crecer. No es el tema de que los privados españoles son mejores. Son las condiciones que hay para desarrollar los negocios”.

La entrevista que le realizaron desde la oficina estatal española, con el título "Historias de éxito"

- Este es el cuarto año de Pampaspet operando en España. ¿Cómo ha respondido la realidad a su plan de negocio?

- En la mayoría de los aspectos la realidad superó a lo planificado o como mínimo se cumplió con lo que proyectamos. Recorremos Europa varias veces al año, visitamos países fuera de la Unión Europea y evaluamos y comparamos las ventajas que ofrecen los distintos países. Objetivamente, no elegiría otro lugar si tuviera que volver a proyectar. El promedio entre disponibilidad de tierras, costos y leyes laborales, temas regulatorios, bajo nivel de corrupción, accesos a mercados y varios otros temas lo hacen hoy el mejor lugar a la hora de comenzar una industria manufacturera. Por último, las personas que hacemos empresas, además de emprendedores o empresarios, tenemos una vida fuera de lo laboral. España es un gran lugar para vivir esa vida.

- Llegaron a España como trampolín a Europa, Medio Oriente y África. ¿Qué papel tiene nuestro país en la estrategia de la empresa? ¿Han vuelto a recibir ayuda de Invest In Spain?

- Siempre que necesitamos alguna consulta o ayuda, tanto el ICEX como el IVACE están presentes y siempre nos consultan cómo estamos durante el año. Esto fue definitorio cuando decidimos instalarnos en España y ahora sigue siendo muy bueno tener a alguien a quien recurrir cuando surgen algunas dudas. España tiene una importancia central para nosotros, no sólo como mercado sino en el desarrollo de la empresa. El crecimiento va a ser importante en los próximos años y ese crecimiento se va a dar en España.

- Querían expandirse en Europa y ya llegan también a Oriente Medio desde España. Ahora que ya conocen el mercado y las regulaciones, ¿tienen nuevos países en sus planes de crecimiento?

- Estamos aprendiendo bastante y vamos descubriendo las dificultades y ventajas de cada país a medida que vamos comercializando. Por experiencia, por más que se hable de las regulaciones de la Unión Europea, puedo decir que éstas no son nada comparadas con las de los países extracomunitarios. El plan era hacer bastante foco en África, Asia y Medio Oriente, pero con el tiempo estamos recalibrando y centrándonos en la UE, que tiene un mercado inmenso y de fácil acceso en cuanto a lo pararancelario o sanitario. Cada vez que queremos acceder a uno de estos mercados extra UE, aparece una maraña de documentos sanitarios que nos lleva meses destrabar, mientras que para vender en Alemania, Francia o Italia, tercer, cuarto y quinto mercados más grandes de mascotas del mundo, sólo tenemos que conseguir el socio comercial. Otro tema es Reino Unido, segundo mercado mundial de mascotas, donde hacemos un gran trabajo, buscando clientes y asistiendo a ferias, el cual está comenzando a dar resultados. Por último, en agosto de este año estaremos en la expo Superzoo de Las Vegas, nuestra primera incursión en Estados Unidos, el mercado más grande de mascotas y para el cual tenemos el surtido que se ajusta exactamente a los gustos de los consumidores.

- El sector de las mascotas se ha incrementado en gran medida en los últimos años años. ¿Cuánto tienen ustedes que ver con este hecho?

- El mercado de las mascotas crece y seguirá creciendo. En lo personal creo que esto no sólo obedece a razones demográficas, como se dice, sino al mayor valor que le damos a la vida los humanos en las últimas décadas. Convivir con mascotas es convivir con vida y eso mejora, justamente, la calidad de vida. Nosotros no tenemos que ver con la mejora de esa percepción, lo que si hacemos es tratar de comprenderla y poner al alcance de las personas productos que ayuden a compartir momentos con sus mascotas y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de ambos.

- ¿Cómo ha crecido su planta de Valencia? ¿Tiene margen para seguir creciendo, o plantean nuevas ubicaciones?

- Comenzamos en una nave, ya tenemos tres en poco más de un año de producir. Esto genera cierto desorden, por eso proyectamos reubicarnos en algún lugar propio, que nos permita crecer durante al menos diez años.

- Ya tienen veintiocho empleados. ¿Crecerá también esta cifra?

- Sí, se multiplicará varias veces este número en los próximos años. Tanto por crecimiento del equipo de producción y el de ventas como por la especialización del organigrama. Hoy somos pocos y hacemos muchas tareas; a medida que crezcamos y formemos equipos esas tareas serán menos y más especializadas.

- ¿Qué inversión han hecho en España en estos años?

- Hemos hecho toda la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento y financiar la operación de la empresa. Al inicio, el acceso al crédito es nulo. Por otro lado, proyectamos en los próximos años comenzar con la construcción de una planta que nos lleve hasta donde queremos ir.

- ¿Qué proyectos tienen ahora en marcha y cuáles son los próximos retos?

- Los proyectos en marcha son varios. A corto plazo, la puesta en marcha de una línea de snacks líquidos para gatos, la primera en España. Durante el año, la instalación de una nueva línea de snacks semihúmedos que, junto con la automatización de los procesos, nos permitirá multiplicar la producción. También queremos llegar a fin de año con una norma de calidad certificada. A medio plazo la construcción de una planta desde cero es el gran objetivo. El mayor reto es seguir formando equipos. La velocidad con que superemos este reto será la que determine nuestra capacidad de crecimiento.