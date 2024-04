"Estamos hartos": crece el reclamo y la bronca de los vecinos de Chacras por la tala de árboles

Decenas de vecinos de Chacras de Coria protestaron frente al loteo Terruños de Brown, el desarrollador privado que consiguió la autorización del Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Energía y Ambiente, para talar 24 árboles sobre calle Viamonte, cerca de la rotonda con Almirante Brown, en Luján de Cuyo. Hubo reclamos, corte momentáneo de la calle y junta de firmas para continuar el reclamo en la Municipalidad.

Con cacerolas, carteles, muñecos gigantes y -principalmente- mucha bronca por lo ocurrido, los vecinos del "pueblo" se dieron cita donde ocurrió la "masacre" natural que contó MDZ días atrás. Allí, sobre una de las veredas de calle Viamonte, solo queda la base de los troncos de los 24 árboles que, según los propios vecinos cuentan, "no estaban secos", versión que se contrapone con lo expresado por la Municipalidad de Luján de Cuyo y el Gobierno de Mendoza.

"A Chacras de Coria queremos conservarla como era, con un tipo de vida más familiar, no con este monstruo que nos han puesto acá", expresó una mujer, integrante de la Unión Vecinal. "No hacía falta poner esto acá. Estamos llenos de negocios, por todos lados, chicos, grandes, de comida, de todo. No necesitamos un mall tan grande en el corazón de Chacras de Coria", aseguró otra mujer.

La protesta de los vecinos. Foto: gentileza Maximiliano Ríos.

"Desde la Unión Vecinal de Chacras de Coria pedimos informes y nos mandaron uno donde decía que todo estaba aprobado. Pero como nosotros tenemos registros, porque hace mucho que estamos cuidando el arbolado público, podemos confirmar que los 24 árboles no estaban secos. Es una pena, solo buscaron darle el estacionamiento al desarrollo inmobiliario", explicó una vecina, al mismo tiempo que otra reflexionó: "¡Qué casualidad que justo los árboles que dan al estacionamiento son los únicos que están secos!".

"Nos están dejando sin árboles. Y siempre hacen lo mismo: los dejan secar para después tener esa excusa a favor y poder talarlos. Y solo erradican los árboles que necesitan, no los que realmente generan un peligro para los peatones y los vehículos, que con un viento Zonda se pueden caer", expresó una mujer presente en el lugar, que luego continuó: "Los vecinos de Chacras de Coria, no solo la Unión Vecinal, sino los vecinos estamos hartos de la impunidad con la que se manejan en favor de los desarrollos inmobiliarios. Nos llenan de cemento un lugar al cual vinimos a vivir décadas atrás porque un lugar con sombra, con árboles, fresco".

La protesta de los vecinos. Foto: gentileza Maximiliano Ríos.

El enojo de vecinos de Chacras de Coria por casos de tala de árboles no es algo de hace unos días. Se trata de un reclamo que lleva años, pero que han vuelto a visualizar luego de que un desarrollador privado obtuviese el permiso del Gobierno de Mendoza para erradicar los 24 árboles de calle Viamonte, acción que fue llevada a cabo por la Municipalidad de Luján de Cuyo. Según la resolución oficial, la autorización fue otorgada por el "estado vegetativo" en el que se encontraban los fresnos, pero quienes viven en Chacras lejos están de quedarse conformes con esa versión.