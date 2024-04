En medio de los disturbios, ATE insiste en que el Gobierno de Javier Milei muestre la lista de "ñoquis" echados del Estado

Una tensa jornada se abre paso este viernes, mientras se articula una nueva manifestación del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a las oficinas del Ministerio de Economía, donde ya hubo un fuerte cruce con los policías. La consigna gira en torno al rechazo de los despidos masivos a empleados públicos y se insistió en que se publique el listado de "ñoquis" del que habla el Gobierno.

Los manifestantes vivieron momentos de máxima tensión con la Policía de la Ciudad y la Federal. Cuando se estaba creando un cordón policial para aplicar el protocolo antipiquetes a fin de controlar la situación en la calle, comenzaron los empujones con las personas que intentaban cortar el paso frente a Plaza de Mayo. Rodolfo Aguiar, líder del gremio, en este sentido advirtió: “No vamos a parar de luchar hasta quitarle la motosierra y que empiece a cortar otras cabezas, que no sean la de los trabajadores y jubilados”.

ATE volvió a parar por los despidos en el Estado.

El sindicalista ya había explicado que iban a marchar debido a que "este fin de semana se recibieron miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios". Según él, "son más de 11 mil fehacientemente comunicados en todo el país", lo cual los hizo movilizarse este viernes.

Una situación similar se vivió ayer, cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llamó a un paro general docente por 24 horas que afectó a todas las provincia del país. Llegado el mediodía, hubo fuertes cruces con la policía, los cuales calmaron alrededor de las 14 horas cuando se liberaron las inmediaciones al Congreso.

Video: máxima tensión en la marcha de ATE

ATE exige al Gobierno que publique el listado de "ñoquis"

El paro de este viernes, que incluyó una fuerte movilización, constituye la décima medida de fuerza que el sindicato de los estatales desarrolla desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei. En esta oportunidad, se le exige al Presidente que presente el listado de ‘ñoquis’ despedidos o que, en su defecto, concrete el inmediato pago de las remuneraciones de los cesanteados

Aguiar lo expresó así: “Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ´ñoquis´, tiene que reinstalarlos en sus puestos de trabajo y determinar el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios. Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”.