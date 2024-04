"Elijo a quién deberle": cómo ajusta la clase media para llegar a fin de mes

"Queridos/as consultantes, quería informarles que a partir del mes de abril los honorarios por sesión aumentarán 3000 pesos. Gracias por su comprensión. Les espero para seguir trabajando juntos/as". El texto corresponde a un mensaje de Whatsapp que envío Claudia, una psicóloga porteña. Alejandra (37), su paciente, se queja. Es parte de una paradoja que no le desea a nadie. "Voy a la psicóloga porque una de las cosas que más me afectan es la crisis económica, pero todos los meses me aumenta y ya casi no puedo sostenerlo. Las últimas sesiones se las adeudo, pero cuando cobre voy a tener que pagarle. Recibo el sueldo, hago las cuentas y elijo a quién deberle", le cuenta a MDZ.

En los últimos seis meses su salario se congeló. Trabaja como community manager de algunos pequeños negocios, de manera independiente. Aunque tiene la economía compartida con su marido, el costo de vida le quedó lejos y de un tiempo a esta parte hace malabarismo. "Me di de baja de la prepaga porque pasó de poco más de $20.000 a casi $100.000 y no puedo pagar eso. Rezo para no enfermarme y espero que pase un poco todo esto a ver si se acomoda y puedo volver a contratar el servicio", explica.

Este no fue el único gasto que ajustó. También redujo el plan de cobertura de su seguro de auto. De un contra todo riesgo a un simple contra terceros completo, por el que paga $63.000. "Es muchísimo, pero es obligatorio y aunque sé que muchos lo adeudan, prefiero pagarlo porque si me llega a pasar algo no tengo manera de cubrir una reparación de ningún tipo, ni material ni legal".

Estos dos ejemplos representan sólo lo más grueso del presupuesto de Alejandra, que no tiene hijos, pero es inquilina y gran parte de sus ingresos los destina a la vivienda. Ella, además, cambió consumos en el supermercado y piensa dos veces antes de aceptar una invitación. "Dejé de consumir primeras marcas. Cuando hago las compras siempre elijo lo más barato, busco los días en los que hay ofertas, descuentos y promociones y me uno a familiares para repartir lo que compramos y que sea más económico. Además dejé de comprar ropa en shoppings, uso lo que tengo o busco en lugares de moda circular, y si me invitan a cenar o merendar lo pienso dos veces y trato de reemplazar el plan por una comida en mi casa o unos mates en la plaza", describe.

En CABA ya hay casi un millón de pobres y desaparece la clase media. Foto: Archivo MDZ.

Ya hay casi un millón de pobres en la Ciudad de Buenos Aires

En medio de una disparada de la inflación, la pobreza alcanzó al 30,1% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires durante el tercer trimestre de 2023, unas 928.000 personas. Proyectado a marzo de este año, ya habría más de un millón de pobres en la Ciudad, según estimaciones privadas.

Estos números superan los del mismo período del año pasado (22,1%), de acuerdo con el Informe de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, con una caída muy fuerte de la clase media que se redujo del 47,2% a 40,7% entre fines de 2022 y fines de 2023.

En 2015, cuando comenzó la serie estadística, la clase media llegaba al 51,9%. Es decir, en 8 años se achicó 1,5 millones, a 1.254.000 personas. En tanto, la indigencia alcanzó al 12,2% de las personas (376.000 personas), cuando en el cuarto trimestre de 2022 fue del 7,7%.

El Informe detalla que algunos grupos resultan más impactados por la pobreza que otros. En los hogares encabezados por mujeres la incidencia de la pobreza es de 26% (frente a 22,6% con jefe varón), por una persona desocupada es 2,6 veces más alta que la incidencia del total y de 55,8% por una ocupada en servicio doméstico.

En los que están ubicados en la zona sur la pobreza es de 34,1% y en los que tienen niños y niñas de menos de 14 años, de 39,8%. Estos últimos con incidencias de la pobreza y de la indigencia crecientes con el número de niños y niñas en el hogar.

La porción de hogares con presencia de adultos mayores que están en situación de pobreza está por debajo del promedio (17,2%) y se reduce con la cantidad de personas mayores de 65 años en el hogar, producto de la amplia cobertura jubilatoria que garantiza un mínimo de ingresos.

El 43,5% de los niños, niñas y adolescentes (0-17 años) residen en hogares en condición de pobreza (301.500 personas e). Un año atrás, el guarismo era de 33,8%

Los hogares en situación vulnerable representan el 10,9% de los hogares (148.500 hogares) donde viven el 10,1% de la población (312.000 personas). Sumados al conjunto de hogares en condición de pobreza conforman los hogares en vulnerabilidad, que ascienden a 35,2% (unos 478.500 hogares), en los que habita el 40,2% de la población (unas 1.240.500 personas). En el último año, este agregado de población se expande desde 34,5%.

Los sectores medios asociados a la “clase media” suman 40,7% de la población 1.254.000 personas.”. Los guarismos son los más bajos de toda la serie histórica.