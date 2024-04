ATE para este viernes y exige al Gobierno que publique el listado de "ñoquis"

Este viernes se lleva adelante un paro nacional definido en un Plenario Federal de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hace dos días para protestar contra lo que llaman "despidos encubiertos" ante el cese de contratos de más de 11 mil personas que trabajaban en organismos públicos.

La modalidad de la protesta para la jornada de hoy será la de un paro nacional activo en todo el ámbito del Estado. Incluye también una movilización, cuya concentración está prevista desde las 12 horas en Diagonal Sur y Adolfo Alsina (CABA) para marchar hacia el Ministerio de Economía.

El paro de este viernes constituye la décima medida de fuerza que el sindicato de los estatales desarrolla desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei. En esta oportunidad, el ATE le exigirá al Presidente que presente .el listado de ‘ñoquis’ despedidos o que, en su defecto, concrete el inmediato pago de las remuneraciones de los cesanteados

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, expresó en su cuenta de X: “Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ´ñoquis´, tiene que reinstalarlos en sus puestos de trabajo y determinar el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios. Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”.

El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó en su cuenta de X que, si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ´ñoquis´, tiene que reinstalarlos en sus puestos de trabajo. Captura de X

Cabe recordar que el gremio contabilizó 11 mil trabajadores que hasta el miércoles pasado, luego del fin de semana largo y tras distintos tipos de acciones, fueron notificados sobre la no renovación de sus contratos que vencían el 31 de marzo. Algunas formas en las que se enteraron de la decisión que afectó su continuidad laboral fueron telegramas, emails, listados que eran leídos ante el plantel, impedimento de ingreso a los organismos públicos, caída de usuarios y contraseñas a los sistemas administrativos o la baja de la huella de ingreso para constatar presencialidad, entre otras.

Cabe recordar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, precisó que los despidos llegaban a 15 mil y que el presidente Javier Milei adelantó que el objetivo es llegar a 70.000 trabajadores que quedarían fuera del sistema público, en el marco del plan de ajuste del Estado.

“Con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación. Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: En este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país”, denunció Aguiar.

Plenario general de ATE que el miércoles decidió el paro nacional que se concreta este viernes. Foto: X de @rodolfoaguiar

Los reclamos por los que se organizó el paro de este viernes son: reincorporación inmediata de los trabajadores cesantados y cese de los despidos; regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de los contratados; aumento salarial que supere la inflación; cese de las políticas de ajuste y rechazo a cualquier privatización de empresas públicas; cese de política de amedrentamiento; y anulación del DNU 70/23, entre otros.

Qué organismos se verán afectados

La medida de fuerza que realiza ATE este viernes afectará a todas las dependencias de la Administración Pública Nacional en las 24 jurisdicciones del país.

Cabe recordar que los "paros activos" consisten en que los trabajadores fichen su asistencia a sus puestos de trabajo, pero no realicen sus tareas habituales, aún cuando mantienen su presencia en el lugar durante todo su horario laboral.

Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevará a cabo una masiva movilización al Ministerio de Economía, en el resto del país la modalidad de protesta será definida en cada distrito por las conducciones provinciales del sindicato.

Se espera que no haya atención al público en las principales dependencias públicas como los son las oficinas de ANSES, PAMI y AFIP.