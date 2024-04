Sin protección contra el dengue: ya no hay stock de repelentes en Mendoza

Ante la escalada de casos de dengue, que ya suma más de 180 mil casos en el país y de los cuales el 90% son casos autóctonos, la escasez de repelentes corporales contra mosquitos en comercios, supermercados mayoristas y minoristas, farmacias y droguerías de la provincia de Mendoza enciende las alarmas.

En el último Reporte Epidemiológico del Ministerio de Salud y Deportes de la provincia, informaron que entre la semana 10 y la 12 (hasta el 20 de marzo), hubo un incremento significativo de casos de dengue, con 679 casos notificados de los cuales 224 fueron confirmados. La falta de protección contra mosquitos genera mayor preocupación tras el ascenso en la curva de contagios y más aún si se tiene en cuenta que en todo el período anterior (2022-2023) sólo hubo 123 casos notificados en Mendoza.

Gráfico Reporte Epidemiológico del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

El faltante de repelentes corporales en droguerías fue confirmado este jueves a MDZ por parte de Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza. El titular del COFAM explicó que a diferencia de hace un mes y medio atrás, ya no hay el stock de repelentes. "Lamentablemente, no hay stock de repelentes en las droguerías. No hay. En alguna farmacia puede quedar algo pero muy poco, prácticamente nada”, afirmó con preocupación.

No hay repelentes en supermercados minoristas y droguerías. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

La campaña de prevención se centra principalmente en el descacharreo y el uso de repelentes para evitar la picadura del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del virus que causa el dengue. Sin embargo, ante el elevado precio de la vacuna, que supera los $70.000 cada dosis, la alta demanda de los repelentes provoca el faltante de stock en góndolas y farmacias.

Desde MDZ recorrimos supermercados y constatamos que el faltante de repelentes no está en el imaginario colectivo, sino que es un hecho. En un solo mayorista de Mendoza encontramos una góndola con stock de repelentes en aerosol de 170cm3 y en crema de 60g. Como medida preventiva, este comercio permite llevarse hasta un pack de 12 repelentes por persona.

La góndola de repelentes es la más concurrida. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Desde el sector de empresarios de comercios dialogamos con Rubén David que manifestó que ante el faltante de repelentes han tenido que poner un cupo de compra por persona. “Siempre hay vivos que se llevan 20 packs y los salen a revender por el doble del precio. Por eso pusimos un límite para que no suceda eso y porque no hay más”, sostuvo y agregó que “cuando hay un producto que es escaso hacemos eso para que alcance para todos los clientes”.

Las personas buscan stockearse de repelente cuando encuentran. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

“Si yo lo libero, me quedo sin repelente mañana. Estamos tratando de dosificarlo para que nos alcance para que empiecen los fríos fuertes que en teoría los mosquitos bajan un poco”, dijo David. Y señaló que la venta sólo de ese producto se ha multiplicado por 20. “Hasta las droguerías vienen a comprar”, afirmó.

Desde el gobierno explican que el motivo del faltante de repelentes se da por la alta demanda, lo que ha generado una especie de cuello de botella entre lo que se produce y lo que se consume. El Ministro de Salud, Mario Russo, aseguró que la situación "es coyuntural y se va a resolver, probablemente, en las próximas dos semanas”.

El repelente en crema de 60g aumentó más de 250% en dos meses. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Además del faltante, los valores se han incrementado considerablemente. En enero, un repelente en crema de 60g costaba $740 y ahora, en el único lugar se que consigue, sale $2.742. Es decir que, en solo dos meses, incrementó más de 250%. En tanto, el repelente en aerosol de 170cm3 en enero tenía un valor de aproximadamente $2.300 y ahora cuesta $3.220, lo que representa un 42% de aumento.