Los detalles del pedido con el que la UNCuyo insiste con incluir a la educación en el Pacto de Mayo de Milei

La UNCuyo, al igual que otras universidades del país, está sumando fuerzas para que se incluya la educación en el Pacto de Mayo. Además, está previsto que haya una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el próximo martes para poner en común cuáles son las dificultades en el funcionamiento de las universidades con un presupuesto reconducido no alcanza para hacer frente a todos los aumentos que ya existen y los que vienen. Esther Sanchez, rectora de la UNCuyo habló con MDZ Radio 105.5 FM para profundizar en la situación que se encuentra la Universidad pública y sobre la convocatoria que han hecho para el día viernes con el objetivo de que la educación entre en el Pacto de Mayo.

La rectora, Esther Sanchez, explicó que la convocatoria del viernes se trata de "una propuesta que hicimos en la primera sesión de Consejo Superior de este año de nuestra universidad, allí lo que dijimos es que consideramos que la educación es un tema fundante para cualquier país, y que consideramos que debería estar incluido dentro de los puntos que ha anunciado el Gobierno en el Pacto de Mayo. Precisamente, en esos puntos no vemos que aparezca la educación como tema a desarrollar y consideramos que realmente es un tema importante para nuestra sociedad. Porque el desarrollo y el crecimiento de los pueblos están basados en la educación, y esto es lo que nosotros proponemos. Que se incluya la educación como tema imprescindible a tratar en ese pacto".

Además, opinó sobre la privatización de la educación, teniendo en cuenta que el presidente Javier Milei dijo en campaña que la educación no necesariamente tenía que ser gratuita, "vouchers", etc. Al respecto Esther Sanchez dijo: "La privatización no es la solución de la educación. No estoy de acuerdo con la privatización. Sí creo que hay que trabajar en mejorar el sistema educativo. La educación es la herramienta más poderosa para lograr el crecimiento y el desarrollo de los pueblos. Allí es donde tenemos que poner nuestras energías para ver cómo logramos ese crecimiento y ese desarrollo. Milei habla de un Pacto para una nueva Argentina. La nueva Argentina, sólo la podemos construir con una buena educación".

Agregó que la acción de este viernes "más que una conferencia es ponerle cara a estas palabras, a esta expresión y a esta adhesión de las fuerzas vivas de Mendoza que apoyan esta idea de que hay que incluir a la educación como un tema fundante. Si hablamos de una nueva Argentina, la educación tiene que estar incluida precisamente en los temas a tratar en estos acuerdos".

Además, la rectora de la UNCuyo dijo que cuentan con un amplio apoyo. "Hay compromiso del gobernador, la vicegobernadora también ha firmado su adhesión, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del arco socio productivo de la provincia, también organizaciones sociales, exgobernadores de la provincia. Todos ellos van a estar acompañándonos en esta solicitud que vamos a llevar desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)"

Por otro lado, pero en el mismo sentido, Sanchez se refirió al objetivo de la reunión del CIN y expresó que "la reunión del día 9 en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es una reunión plenaria y allí vamos a trabajar diversos temas, entre ellos, el presupuesto. Vamos a plantear cuál es la situación de las distintas universidades. El CIN ha enviado una encuesta de información de cuál es la situación que está viviendo cada una de las universidades nacionales para hacer planteos respecto de las distintas situaciones. Tenemos muchos temas en común que tienen que ver con que es muy difícil enfrentar, con un presupuesto que es exactamente el mismo que el 2023, una inflación interanual que es superior al 270%".

Escuchá la entrevista completa: