El comité, un cuento para cortar la semana

Cada cuatro años, más precisamente en los bisiestos, se reunía el plenario del Comité.

La particular costumbre de encontrarse los 29 de febrero no estaba reglamentada, no obstante ello, nadie jamás se atrevió a proponer una fecha alternativa.

A los ojos del resto de los mortales, la cuestión de los bisiestos podría resultar tan interesante y fugaz como los eclipses de luna que con bombos y platillos anuncian en televisión los jóvenes meteorólogos tan en boga en estos días.

Para los miembros, en su particular forma de ver el mundo, ese 29 era rebelde, atrevido, y sobre todo, rupturista; cuestión inherente a la naturaleza del grupo.

En cuanto a la membresía el Comité, como ellos lo llamaban, no contemplaba representaciones proporcionales de las naciones miembros.

Existía una repetida discusión sobre la entidad que le correspondía a cada integrante. Es decir, si bien no estaba contemplada la posibilidad de participar por cuenta propia, se reservaba un papel preponderante a aquellos que más allá de su nacionalidad,

fuesen delegados de los grupos de mayor influencia, aquellos pocos capaces de dominar la opinión pública. De aquí también el orden de precedencia.

Se reclutaba a los mejores. La buena voluntad, la adhesión al objetivo y el compromiso eran muy agradecidos, pero no suficientes. Era el poder la medida de sus zapatos.

No existían ritos iniciáticos, adoraciones a dioses paganos, largas túnicas ni capuchas. Todo aquello hubiera sido una pérdida de tiempo; más grave aun, una distracción impensada para alguien que había abrazado semejante empresa.

Lo más interesante radica desde ya en su objeto social, y particularmente en algunos de sus mandatos.

Quisiera hacer notar que si bien la misión de la organización estaba claramente explícita, no había registro de los motivos por los cuales se había emprendido. Visto en perspectiva, podría asumirse que tan drástica era la tarea, que no admitía mayores detalles.

Había un sentido eminentemente pragmático en la naturaleza estatutaria, característica ésta que derramaba fuertemente sobre la cultura colectiva e individual de la organización.

Era muy claro lo que se debía hacer, tan claro como explícito.

La reunión de los 29 de febrero se reservaba a cuestiones estratégicas. De las tácticas se ocupaba otro organismo colegiado, cuyo funcionamiento resultaría ocioso a los efectos de este relato.

En cuanto a la urgencia, no provenía de una contingencia general adversa; muy por el contrario el mundo parecía navegar en la dirección correcta, al menos la que el Comité consideraba como tal.

Claro que semejante ventaja no era un punto de llegada, antes bien era un punto de partida.

El Comité había trabajado durante décadas. Las más poderosas organizaciones habían aportado sus más conspicuos representantes. Los estados nacionales -aun con sus limitaciones-, habían cerrado filas detrás de este objetivo.

Era una maquinaria perfecta. Los sucesivos avances tecnológicos facilitaban las acciones, multiplicándose los efectos exponencialmente.

Se contaba ya entre los miembros del Comité una segunda generación, algunos de ellos descendientes de los mismísimos fundadores.

Las ideologías, la geopolítica, los intereses económicos, los conflictos religiosos y sus consecuencias bélicas no afectaban la misión. El Comité podía convivir amablemente con todas las miserias del mundo, tanto como lo hacían los representantes de estas

naciones oponentes en este ámbito.

La cuestión se podría graficar con toda claridad, era un plano tangencial.

Resultaba especialmente curioso pensar que el Comité no tenía una escuela de formación propia. Más tarde entendí que de algún modo la misión se llevaba en la sangre, y de tan poderosa, se perfeccionaba por su propia naturaleza; desde ya que enriquecida luego con las más perfeccionadas herramientas que proporcionan la ciencia y la tecnología.

Las tácticas se revisaban, pero la misión estaba por encima de cualquier contingencia.

Olvidé mencionar que el carácter secreto de la organización era inmutable, imprescindible. No existía posibilidad de error a este respecto.

Si me he extendido en los detalles, la normativa, composición, costumbres y algo de la táctica, es porque como todo arrepentido, siento algo de vergüenza por lo que fue mi obsesión y mi tarea durante casi diez años.

En mi condición actual podría pasar por un fanático del lado opuesto; pero créame que aunque poseyera todo el vocabulario del mundo, no alcanzaría a reproducir lo que vi, viví y sé que no ha ocurrido aún.

Pertenecí a este Comité. Fui un conspicuo miembro de su órgano de dirección. Representaba en aquel tiempo a uno de los dos grupos de medios de comunicación de mayor influencia en el público de habla hispana en el mundo, alrededor de quinientos

millones de personas.

Que quede claro, no hablo aquí de mí ni de mi carrera, esto se trata de la magnitud del poder que ostentaba el grupo que me había designado. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la participación de otros miembros de distintos orígenes nacionales, regionales, industriales, económicos y otros; piénsese a qué nivel de poder me refiero. Literalmente, inimaginable.

Casi sin darme cuenta, sigo dilatando lo único que a estas alturas puede importar. Es que es difícil de explicar, y mucho más, de entender y aceptar.

El Comité quería dominar el mundo, nadie estará sorprendido a estas alturas. Pero lo fascinante es que había descubierto cómo y principalmente para qué.

Recuérdese que la organización era supra nacional y a este respecto en particular no necesitaba armas, políticos, organismos internacionales, medios económicos, actos terroristas, gobiernos autoritarios ni democráticos, republicanos o monárquicos. Sin

petróleo ni minería, industria agropecuaria, ni acceso al agua o al espacio.

Para el logro de esta misión el acuerdo era absoluto. La guerra atroz y la mismísima ansiada paz pertenecían a otro universo.

La misión del Comité era de otra naturaleza. Era el principio de todas las miserias. Sus efectos, desgarradores.

Su propósito, el caos. Su inspiración, la oscuridad. Su materia, la inmundicia. Su tarea, el daño. Su verdad, la injuria. Su lenguaje, el oprobio. Su prosa, la mentira. Su vértigo, la poesía. Su paisaje, el vacío. Su espacio, la desolación. Su seguridad, el extravío. Su

altura, el abismo. Su luz, el infierno. Su estrella, el miedo. Su hogar, la infamia. El arte, su ceguera. La música, su sepulcro. La muerte, su terror. La vida, su castigo. El hombre, su enemigo. La indignidad, su objetivo. La verdad, su cólera. El bien, su suplicio.

Su ruina, la Belleza.

¡La belleza salvará al mundo!

Fiódor Dostoievski (Moscú 1821, San Petersburgo 1881)

Gloria a Dios por las cosas moteadas:

Por cielos de colores acoplados como una vaca jaspeada;

Por rosados topos en manchas sobre truchas que nadan;

Por caídas de castañas como carbón ardiente;

Por las alas de los pinzones;

Por paisajes trazados y compuestos: plegados, en barbecho y arados;

Y por todos los oficios, con su equipo y aparejo y adorno.

Todas las cosas contrarias, originales, escasas, extrañas;

Lo que sea voluble, pecoso (¿quién sabe cómo?)

Con rápido, lento; dulce, agrio; deslumbrante, oscuro;

Él engendra, cuya belleza está más allá del cambio.

Gerard Manley Hopkins (Londres 1844, Irlanda 1889)

San Isidoro de Sevilla, en el libro primero de las Sentencias, después de considerar la belleza finita de las criaturas y la belleza infinita del Creador en la cual todo lo hermoso tiene la razón y el principio de su hermosura, dice lo siguiente: "Por la belleza de las cosas creadas nos da Dios a entender su belleza increada que no puede circunscribirse, para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que lo apartaron de Él; en modo tal que, al que por amar la belleza de la criatura se hubiese privado de la forma del Creador, le sirva la misma belleza terrenal para elevarse otra vez a la hermosura divina".

San Isidoro de Sevilla (c. 560?, 636) Mariano D’Onofrio.

