A 20 años de Cromañon, dos DJ encendieron dos bengalas en un boliche

No aprendemos más. A 20 años de la tragedia de Cromañon, dos Djs que estaban brindando un show en un boliche de Burzaco, ubicado en el partido bonaerense de Almirante Brown, no tuvieron mejor idea que encender dos bengalas en el interior del edificio. La negligente acción provocó un principio de incendio en el lugar, aunque afortunadamente las llamas se extinguieron rápidamente.

Si bien no hubo víctimas fatales, ni heridos, resulta imposible no vincular el hecho con la tragedia de Cromañon, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el boliche ubicado en el barrio porteño de Once, durante un recital de la banda de rock Callejeros. Ese hecho, marcó un quiebre en la sociedad argentina y desencadenó el juicio político para destituir al entonces jefe de Gobierno de CABA, Aníbal Ibarra, por considerarlo responsable político de la tragedia. Finalmente, terminó dejando su cargo.

Puntualmente, el accidente se produjo el domingo en el local Cluster Club y los Djs invitados fueron Pereira Remix y Tuti dj. No obstante, el hecho comenzó a tomar notoriedad en las últimas horas, cuando un video donde se ve a los musicalizadores encendiendo bengalas en el interior del lugar, comenzó a viralizarse.

En las imágenes, puede observarse a los protagonistas del incidente manipulando la pirotecnia a centímetros del techo. Segundos después, las chispas producidas los artefactos impactan contra la parte superior del inmueble, iniciando un principio de incendio. En ese contexto, distintas versiones sugieren que la historia tomó notoriedad luego de que la madre de uno de los asistentes vio las imágenes y decidió difundirlas.

La preocupante situación se produjo a poco más de un mes de la clausura temporal del boliche Niceto Club. Es que en ese lugar, ocurrió un hecho similar. Durante un show del trapero El Doctor, una persona eligió encender una bengala de humo en el interior del edificio. Tampoco hubo víctimas que lamentar, pero Argentina ya vivió una tragedia por este tipo de situaciones hace 20 años.