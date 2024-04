Inesperada medida de Parques Nacionales como respuesta al ajuste de Javier Milei

Parques Nacionales, acusando falta de personal para brindar seguridad en casos de emergencia, anunció el cierre de dos senderos en El Chaltén, Santa Cruz. La localidad se encuentra en las inmediaciones del monte Fitz Roy, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, uno de los principales puntos turísticos del trekking en la Argentina.

En el comunicado emitido por la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares se informó que "por cuestiones de seguridad y hasta nuevo aviso, se cierra preventivamente la totalidad del sendero a Loma de Pliegue Tumbado y el tramo final del sendero al Fitz Roy, es decir desde el puente de Río Blanco a Laguna de los Tres; ubicados ambos en la Zona Norte del área protegida".

Además, en el comunicado, las autoridades pidieron "evitar exponerse a situaciones de riesgo y respetar la medida.

Parque Nacional Los Glaciares". Antes de eso, sin mayores detalles al respecto, se suspendieron los permisos para ingresar a las "áreas remotas", circuitos de travesía que requieren una habilitación especial.

La crisis tiene origen en el achicamiento del Estado Nacional que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, el cual decidió no renovar contratos en varias dependencias. Entre ellas fue incluido Parques Nacionales, que depende del Ministerio del Interior, dentro de la órbita de la Subsecretaría de Ambiente.

Monte Fitz Roy, en el Parque Nacional Los Glaciares. Foto: La Ruta Natural.

Aunque se conoció que los brigadistas no fueron incluidos en el "primer corte" hay preocupación por una próxima instancia en la que se decida no renovar contratos. Autoridades locales de Parques Nacionales recomendaron a los brigadistas que se tomen los días de franco que les son adeudados, ya que si no hay renovación contractual no se abonarían, quedando así desguarecido de personal para emergencias hasta nuevo aviso.