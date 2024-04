Hubo acuerdo entre la UTA y los empresarios y se desactivó el paro de colectivos en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) llegó a un acuerdo salarial con las cámaras de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y no convocará a paro de colectivos. Luego de la retención de tareas que realizó el 11 de abril, las partes acordaron dos bonos no remunerativos y desde el gremio no tomarán ninguna medida de fuerza.

El acuerdo consta de un pago no remunerativo de $250.000 para el 15 de mayo y otro bajo las mismas condiciones para el 15 de junio. Empresas, UTA y Gobierno esperan evitar que se reavive el conflicto, aunque los alineados a la agrupación opositora puedan ir al paro en medio de un contexto gremial interno que genera la radicalización de las partes.

El conflicto entre las empresas de transporte y la UTA comenzó meses atrás al congelarse las tarifas de los colectivos, lo que en un contexto inflacionario generó un atraso total entre los aportes estatales, lo cual sumado al aumento de la deuda del Estado y la desactualización de la estructura de costos hizo estallar la pugna. Luego de los desacuerdos entre el sector y la administración de Alberto Fernández, el Gobierno actual tampoco actualizó la estructura de costos y la inflación aumentó, pero se puso al día con la deuda en materia de subsidios.

Más allá de la participación del Gobierno de la Nación en tema transporte público, las empresas y la UTA llegaron a un acuerdo paritario para enero y febrero para el cual se le incluía un bono de $250.000 sobre la base de $737.000, lo que elevaba el depósito a $987.000 por trabajador. En marzo, mes por el que se reactivó el conflicto, se transfirió la suma sin el bono, la cual desde la UTA exigen que se incorpore al total salarial.

Sin colectivos, subte y trenes saturados el último 11 de abril. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Las empresas, para subsanar este problema y poder prestar servicio con normalidad, ofrecen al Gobierno dos soluciones: el aumento de los subsidios para cubrir la diferencia entre $1.200 de costo operativo y $650 que cubren la tarifa y el subsidio, o la liberación del precio de la tarifa. Desde las cámaras sostienen que, de no darse ninguna de estas soluciones, la única opción será empezar a despedir empleados y reducir la frecuencia de los servicios en un 20%, aunque no descartan un nuevo aumento del boleto que llegue a $600 o $700.

Comunicado de UTA tras el acuerdo

Desde la UTA indicaron que se llegó a un acuerdo parcial con las cámaras empresarias por "una suma fija no remunerativa de $ 500.000 pagaderas en dos cuotas iguales y consecutivas de Pesos $ 250.000". Las mismas se pagarán en mayo y junio, pero desde el gremio sostienen: "no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar peleando por el sustento de nuestras familias".

Igualmente, en el comunicado señalaron que "la discusión salarial continúa abierta", por lo que pueden repetirse jornadas tensas como en las últimas semanas. Este último período de negociación se dio tras no llegar a un acuerdo entre las partes con respecto al salario correspondiente a marzo.