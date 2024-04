Narcotráfico en Rosario: compactan vehículos y autopartes secuestrados a las bandas

Automóviles, motos y autopartes inutilizables, todos bienes que fueron incautados a organizaciones delictivas de Santa Fe y Rosario, comenzaron a ser destruidas. De acuerdo a lo que explicaron las autoridades el objetivo es, por un lado, enviar un claro mensaje a las bandas narcocriminales que siembran la violencia y por otro, debilitarlas y desarticularlas económicamente para restarles capacidad de acción.

Este miércoles 180 vehículos, 60 automóviles y 120 motocicletas fueron compactados en Santo Tomé, ciudad vecina de Santa Fe. Se trata de vehículos que no tienen una utilidad ya que las partes que pudieron ser reutilizables fueron destinadas para diferentes áreas del Estado. Semanas atrás ocurrió lo mismo en el Polo Tecnológico en Rosario cuando se procedió a la compactación de 750 vehículos.

En los enormes galpones de Rosario y Santo Tomé se acumulan cientos de autos, camionetas, motos y otros objetos de valor que lograron ser quitados a las bandas que cometen delitos en Santa Fe. En el 2016 se aprobó la Ley 13.579 de extinción de dominio que entró en vigencia a partir del 2018 cuando se creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

Aprad es una entidad autárquica que dispone de todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Tienen como objetivo primordial su utilidad social.

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados.

"Para nosotros es muy importante no solo desestructurar, detener y condenar, sino también sacarle los recursos financieros y económicos y la capacidad que tienen las organizaciones criminales de proyectarse a través de sus bienes y lograr que el Estado se pueda apropiar de los mismos. Por eso valoramos esta ley, que es una ley única en la República Argentina", celebró el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien participó de los procedimientos.

Y agregó: "El Estado tiene que ser virtuoso e inteligente para desestructurar esa capacidad económica que tienen las organizaciones criminales”. En ese sentido, el mandatario destacó la legislación vigente en la Provincia que permite avanzar en el desmantelamiento de estos grupos. "Cuando a las organizaciones criminales las metes presa y las despojas de los bienes y de la plata, le sacás toda capacidad de poder proyectarse en el afuera, es decir, a la calle”, finalizó Pullaro.

Subasta de bienes

El próximo 25 de abril el Gobierno provincial realizará la primera subasta de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Será en Rosario, e irán a remate 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección.

A los vehículos se les cambia el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlo. Subastan autos en Rosario. Foto: GSFE

"Tenemos más de 3.000 inscriptos para participar. Estamos muy contentos porque demuestra que la ciudadanía confía en el gobierno de Santa Fe y confía que si compra un auto no le va a pasar nada porque se le cambia la chapa patente, no tiene trazabilidad con los anteriores dueños. Así los ciudadanos que compran no van a estar vinculados a su anterior titular y van a tener una nueva chapa de dominio”, detalló el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

Así compactan autos en Santa Fe