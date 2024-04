Los "Señores del Tabaco": influencia y controversia en la Ley de Bases

En el escenario político actual, la discusión sobre la regulación del tabaco ha vuelto a tomar protagonismo, y detrás de esta conversación se encuentran nombres que generan debate y controversia. Se les conoce como los "Señores del Tabaco", figuras clave en la industria tabacalera que han estado involucradas en el diseño y la influencia de la nueva Ley de Bases, sobre todo luego de las idas y vueltas del Gobierno en torno al capítulo que propone modificar los Impuestos Internos al Tabaco.

Entre estos actores destacan Darío Pulenta y Matías O’Farrell, representantes de Philip Morris (Massalin), una de las empresas más prominentes en la producción de tabaco a nivel internacional. Por otro lado, se encuentra Pablo Otero, vinculado a Tabacalera Sarandí, otro actor importante en el panorama tabacalero que se destaca en el mercado por ofrecer los cigarrillos más asequibles, representados por marcas como Red Point, West, Master y Kiel.

Pero, ¿quiénes son realmente estos "Señores del Tabaco" y cuál es su papel en el escenario legislativo? Más allá de ser simplemente ejecutivos de grandes compañías tabacaleras, su influencia se extiende a niveles políticos y estratégicos. De hecho, en las últimas horas los empresarios fueron señalados por llevar a cabo maniobras de lobby destinadas a influir en la legislación relacionada con los impuestos al tabaco.

En este contexto, Massalin Particulares, poderosa empresa tabacalera a nivel internacional con importantes intereses en el mercado salteño, jujeño y misionero, viene sosteniendo una disputa con el diputado nacional oficialista Carlos Zapata, quien acusa al presidente de la compañía, Darío Pulenta, de ejercer presiones indebidas para influir en su voto con respecto a la legislación sobre impuestos al tabaco. Según el diputado, Pulenta habría utilizado tácticas intimidatorias y de acercamiento para obtener resultados favorables para su empresa.

"El Ejecutivo ha decidido excluir del tratamiento del paquete fiscal el tema tabacalero por los grandes lobbies. No hay un solo Señor del Tabaco; hay dos Señores del Tabaco. Uno se llama Otero al que todos conocen y el otro se llama Darío Pulenta que es el CEO de Massalin. Es la única persona que me llamó para ejercer presión sobre mi decisión. A partir del momento que le dije que no, he sido víctima de una campaña de desprestigio donde se me pretende vincular a los intereses de Sarandí. Eso no es cierto”, sostuvo en declaraciones a Salta a Diario.

“Estimo que el Poder Ejecutivo ha considerado que llevarla al recinto, en medio de semejante operación de desinformación y ataques cruzados de distintos intereses, iba a enrarecer el tratamiento de cosas que se necesitan de forma urgente, como la moratoria, los blanqueos y el impuesto a las ganancias”, agregó en otro entrevista, en este caso con Radio Salta.

La disputa por los impuestos al tabaco no es nueva: durante la administración de Mauricio Macri, Massalin Particulares había conseguido la aprobación de una ley que imponía un impuesto mínimo de 517,5 pesos por atado de cigarrillos. Según Tabacalera Sarandí, esta medida tenía como objetivo debilitar a las tabacaleras locales para fortalecer el dominio de la multinacional en el mercado.