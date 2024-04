Todo lo que hay que saber sobre el cuidado de la voz

Alejandra Echegaray es fonoaudióloga del Hospital Universitario y, en el marco del Día Mundial de la Voz, estuvo en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM para comentar sobre las actividades de chequeo gratuito en el Hospital Universitario, el taller que desarrollarán el día jueves para compartir tips de cuidados. Sobre todo se refirió a la importancia de cuidar la voz para no llegar a tener patologías.

Echegaray indicó que fueron dos jornadas de actividades: "Fue ayer y hoy. Para el jueves tenemos un taller para ayudar y dar algunos tips de cómo cuidar la voz, cómo mantener la voz, para todas las personas que la utilizan como instrumento".

"Estamos creando campañas para una atención primaria con respecto a la salud vocal y no esperar a tener una patología, estar disfónico, o no poder trabajar o hablar, sino antes de todo eso empezar a concientizar y a evaluar voces", dijo la fonoaudióloga del Hospital Universitario, y añadió que: "Aproximadamente el 5% de la población tiene trastornos de la voz. Hablamos mucho y la utilizamos mal. Muchas veces hacemos gimnasia y hablamos, hacemos esfuerzos y hablamos. Hablamos mucho. Por ejemplo, los profesores que tienen muchas horas de trabajo y no tienen una buena técnica, por ahí a los 45 minutos, tienen un recreo pero no se quedan en silencio. Se acercan alumnos y siguen hablando, van a la sala de profesores y siguen hablando. No hay un descanso para esa voz. Después de 45 minutos, o una hora de trabajo, al menos 10 minutos de silencio para que la voz siga bien, pueda descansar, se pueda relajar".

Por otro lado, explicó que se llama fonastenía a "cuando llegamos al final del día y ya no queremos hablar porque nos molesta, sentimos que nos pica la garganta, que arde, o que duele. El problema es que estamos usando constantemente nuestra voz sin defenderla, sin cuidarla, sin tener un mínimo de técnica vocal, o no hablar en el ruido porque nunca le voy a ganar al ruido y gritamos". Al respecto, la Dra. Echegaray ejemplificó: "En un aula que pensamos que es silenciosa son, al menos, 50 o 60 decibeles de ruido de fondo, o sea que tenemos que empezar a hablar a partir de los 70 para que se nos escuche. Es mucha intensidad la que estamos ocupando". Aconsejó tener "un momento de descanso, una dieta vocal: si hablamos mucho en una hora, en la siguiente hora, o a los siguientes 15 minutos, me mantengo en silencio".

"Demostramos qué es lo que sentimos con la voz, nos damos cuenta si una persona está nerviosa, si está contenta, si está emocionada" señaló además que "las personas que trabajan con la voz no tienen conciencia de la herramienta, lo maravillosa que es y muchas veces no sabemos cómo cuidarla. Por eso, el jueves vamos a dar este taller en el Hospital Universitario a partir de las 12 para enseñarles algunos tips generales para cuidar la voz.

Echegaray recomendó "cuidarnos de no hablar cuando hay mucho ruido, tomar moderadamente cafeína y alcohol ya que deshidratan rápidamente las cuerdas vocales. Si lo hacemos, tomar agua. O tomamos mucho mate, que también tiene mateína y deshidrata, beber agua a continuación. Necesitamos tener la conciencia de andar con la botellita de agua".

En cuanto al cambio de estación y el frío dijo: "Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es respirar por la nariz. Si caminamos por la calle, o estamos hablando, intentar que el aire no entre directamente hacia la boca. Cuando hablamos, la respiración es mixta (oral y nasal), si entra un poco de aire frío más seco, tapar la boca con la bufanda o un pañuelo. Si vamos caminando podemos respirar siempre por la nariz, porque tiene sus funciones la nariz: calentar, limpiar, humedecer el aire que entra y no va a pasar directamente como cuando respiramos por la boca o cuando estamos hablando en la calle, en lugares fríos, o muy húmedos, o cuando corre zonda que está tan seco el ambiente. Tratar de hablar lo menos posible en la intemperie, sobre todo si hace mucho frío o está corriendo viento".

El cuidado de la voz también implica "aprender algunas técnicas, que no llevan mucho tiempo practicarlas a diario" dijo Echegaray y agregó: "Invito a hacerse evaluaciones constantemente, ante los primeros síntomas, o ante el mínimo síntoma, o duda ir y ver a un médico, un otorrinolaringólogo, una fonoaudióloga especialista en voz para que los acompañe, los ayude y los derive de ser necesario".

