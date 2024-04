Qué otra provincia podría empezar a cobrarle la atención sanitaria a extranjeros

La salud pública ha sido centro de debate, mayormente desde que Javier Milei comenzó a hablar de arancelarla -al igual que otros servicios- para extranjeros. Frente a este panorama, el bloque de Juntos por el Cambio de Neuquén presentó un proyecto de ley que busca cobrarle la atención médica a turistas, residente transitorios o precarios.

Fue la diputada Verónica Lichter quien impulsa dicha iniciativa. Según justificó, en la provincia rige una emergencia sanitaria por la propagación del dengue, por lo que "hay que encarar el uso de los recursos escasos”.

Cabe recordar que la provincia de Salta ya lleva adelante esta medida. El gobernador Gustavo Sáenz, mediante decreto de necesidad y urgencia, determinó el arancelamiento de las atenciones de los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios en los hospitales salteños, mientras que la atención de urgencia o emergencia está garantizada.

Salud paga para extranjeros

No se les negará la atención médica, pero deben tener un seguro o bien abonar. Se trataría, en palabras suyas, del recupero de los gastos que ocasionaron en los servicios de salud, por las prestaciones médicas, las atenciones a turistas o a los residentes temporarios o precarios, que son aquellos que ya no son turistas, pero que todavía no han completado los trámites o les han rechazado la información que tienen que presentar ante migraciones.

“En un contexto de emergencia sanitaria, que decretamos hace dos meses, derivar recursos escasos en extranjeros no nos parece que sea la forma. Por lo tanto como en tantos países limítrofes, que cuando vamos allá y necesitamos, por un accidente o por algo, se nos cobra la atención médica que acá sea igual”, afirmó la legisladora.

El caso en Villa La Angostura

Habló de los famosos "tours sanitarios" y nombró el caso de Villa La Angostura, una ciudad cercana a la frontera con Chile donde “muchísimas veces se destinan recursos escasos a atender a inmigrantes o turistas”, según comentó a medios locales. Por lo tanto, su proyecto busca fortalecer el sistema de salud al recuperar lo que se gastó en personas que no están aportando al país.

Esto, aún así, comprende que si -por ejemplo- un turista sufre un accidente o se pierde en la montaña, y su vida corre o su integridad física corren riesgo, el Estado lo va a atender igual y posteriormente administrará los medios para recuperar los costos que se generaron.

El proyecto de ley también cuenta con la firma de los diputados de su bloque (PRO- NCN) Mercedes Tulián y Marcelo Bermúdez. Se tendrá como referencia para el cobro el nomenclador que usa el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).