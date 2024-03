La crítica situación de la construcción en Argentina: los detalles de la crisis que atraviesa el sector

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción hizo una publicación en las últimas horas donde plantea que estiman alrededor de 100 mil despidos en el sector durante los últimos meses. El alarmante número se da en el marco, entre otras cosas, de la paralización de obras a nivel nacional para lograr el déficit cero. Gustavo Weiss dió detalles en MDZ Radio 105.5 FM de la situación de los trabajadores, de las empresas y qué soluciones pueden haber en el corto y mediano plazo. Las consecuencias de esta paralización comienzan a sentirse fuertemente en todas las provincias del país.

Para el empresario de la construcción, las obras en general se ven afectadas, pero principalmente las obras públicas. Aseguró que “vienen complicadas desde mediados del año pasado, debido a que la inflación empezó a acelerarse, empezaron a haber retrasos en los pago” y que, a partir del 10 de diciembre, la situación empeoró por dos motivos: porque la inflación se aceleró mucho, y porque simultáneamente el Gobierno nacional y, en gran medida el provincial, han dejado de cancelar los certificados emitidos”.

Estiman que hay 100 mil despidos y suspensiones, tanto de personal jornalizado como de personal mensualizado. “Es una estimación, porque no tenemos los datos todavía del Ieric, instituto de estadísticas que tenemos en conjunto con la Uocra”. A su vez, dijo que “el objetivo de las empresas constructoras es trabajar, y el objetivo de la gente que trabaja en nuestras empresas, es trabajar también”, y que esto es una “consecuencia no deseada de una situación que escapa a nuestra voluntad”.

A su vez planteó que, si bien hay algunas provincias que “pueden estar un poco mejor con algún nivel de ejecución, el nivel de ejecución de obras que dependen del Gobierno nacional, ya sean obras directas o por convenios, están paralizadas en un 99%”.

Para sostener, en lo posible, al sector de la construcción, el empresario trazó un problema en el corto plazo y otro en el mediano plazo: “En el corto plazo es imposible encontrar cualquier solución a la problemática actual, lo cual para nosotros es continuar los contratos y que el gobierno, o los gobiernos, honren los contratos firmados. En el caso de que las obras continúen paralizadas, primero va a haber despidos. Por otro lado, van a haber muchas empresas constructoras que no van a poder afrontar las deudas que tienen con los bancos, con proveedores, con AFIP. Tienen una estructura importante que mantener todos los meses” y agregó con preocupación que “esa estructura y esas situaciones de endeudamiento, sin facturar, sin trabajar, son insostenibles en el tiempo. En la medida que esto no se solucione rápidamente van a entrar en colapso más de una empresa. Aquellas que sobrevivan podrán, el día de mañana, ya pensando en el mediano plazo, pensar en trabajar para actividades privadas y demás”.

En cuanto a la falta de funcionarios designados en el orden nacional, lo cual caracterizó como un hecho concreto, planteó que independientemente de esto “hay una decisión del gobierno nacional de parar la ejecución de obras, porque su objetivo central es el déficit cero. Esto significa un ajuste fiscal muy fuerte, que implica la obra pública”.

Respecto de la reactivación, y si esto es posible, aseguró que “cuesta mucho, no es inmediato. Los contratos se deterioran fuertemente con el tiempo. Hay que pensar en hablar contrato por contrato, algunos podrán seguir y otros, no. Habrá que renegociarlos. De continuar, se puede tomar más personal. En cualquier caso, parar obras durante un periodo y reiniciarlas, no es un trabajo sencillo. Entre otras cosas, la obra ejecutada si durante 6 meses, 8 meses, 1 año, no se continúa, sufre un deterioro importante con lo cual también hay que poner a punto la obra ejecutada para ponerla en valor y continuarla. No es un proceso sencillo”.

Escuchá la entrevista completa