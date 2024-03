Ruta 82: por qué parece que la obra está "paralizada" y cuál es la explicación del Gobierno

Una de las obras más importantes que viene encarando hace algunos años el Gobierno de la provincia de Mendoza es la de la nueva Ruta 82 - Panamericana en el departamento de Luján de Cuyo. Desde hace días, el intenso trabajo que se percibía cada vez que uno cruzaba para la zona de Vistalba, desapareció y sorprendió que, de a poco, se dejara de ver a los trabajadores en el lugar.

En concreto, desde el Gobierno hace dos semanas confirmaron a MDZ que se preveían algunas demoras en cuanto a los trabajos en esta gran obra cuyo plazo de finalización es antes de fin de año. Si bien no se trata de un proyecto que pueda tener alguna afección por los recortes del Gobierno de Javier Milei, ya que un porcentaje lo aporta el BID y el otro la provincia, la escasez de algunos materiales como el asfalto presentaron inconvenientes en las últimas semanas para la continuidad del trabajo de la obra.

Ya no se ve tanta gente trabajando en la obra de la Ruta 82. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

El plazo de finalización es el segundo semestre del 2024 y el mismo no sufriría modificaciones pero sí algunas demoras. Vecinos y fuentes confirmaron que la obra estaba paralizada ya que se veía muy poco movimiento en cuanto al trabajo. Sin embargo, desde la Dirección de Vialidad provincial remarcaron que la obra no se ha paralizado ya que se tienen que firmar actas de paralización como se hizo en obras nacionales, por ejemplo, y eso no ha ocurrido en este caso. "Se pueden ver menos obreros trabajando porque ya no se necesitan tantas personas como en las primeras etapas", confió una fuente de Vialidad.

MDZ pudo constatar en el lugar de la obra, donde día a día circulan cientos de vehículos para dirigirse hacia distintos puntos de Luján de Cuyo, que realmente hay muy poca gente en distintos turnos de trabajo pese a la no paralización de la obra. Lo que explicaron en el Gobierno es que surgen algunas complicaciones respecto de la capa asfáltica.

Las únicas personas que pudo constatar trabajando MDZ en su visita a la obra. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Actualmente, hasta el parate, la obra llegó a un porcentaje del 70% de avance y si bien se habían concretado algunos puntos como movimiento de suelos, pasos a nivel y viaductos (por los que había algunos desvíos en la zona), ahora falta completar la iluminación, la carpeta asfáltica y la conexión de los servicios como parte esencial de la obra. El punto en el que se pone énfasis es en la poca (o nula) disponibilidad de asfalto en el mercado. Desde el Gobierno reconocieron la existencia de este conflicto e indicaron que la situación macroeconómica ha empujado finalmente a que no haya plena disponibilidad del material esencial para la continuidad de los trabajos.

La obra es uno de los trabajos más importantes encarados por la provincia. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

"El mercado del asfalto no lo fija ni la provincia ni una empresa, sino el Estado nacional porque no hay una regulación de política de importación de acuerdo a lo que consume cada provincia, por lo tanto, depende de la Nación. Mientras esta obra, que es de gran escala, se está ejecutando en la provincia, aún con las dificultades mencionadas, las obras viales nacionales de Mendoza (puentes Ruta Nacional 40, Variante Palmira y RN 40 a San Juan a la altura de Lavalle) están paralizadas y obras similares, en el resto del país, están en la misma situación o a punto de paralizarse", dijo Osvaldo Romagnoli, titular de Vialidad Provincial a MDZ hace semanas. El funcionario aseguró en julio de 2023 que la obra llevaba 60% de ejecución, traducido en un 10% de avance desde aquel entonces.

La obra se encuentra en un 70% de avance y estaba previsto que finalizara en el segundo semestre del 2024. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Desde distintas entidades de la construcción a nivel provincial y nacional han manifestado reiteradamente en las últimas semanas la compleja situación que atraviesan las constructoras y los gobiernos a la hora de encarar obras públicas con la escasez del asfalto. En diciembre el asfaltó subió un 82% y hay que tener en cuenta que el insumo tiene un 80% de material importado. Sin embargo, reconocen que el problema principal es el precio y no el insumo en sí.