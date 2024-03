En Mendoza desmienten a Javier Milei sobre la baja en los precios de los alquieleres

En la apertura de sesiones del 1 de marzo en el Congreso, el presidente Javier Milei dio un amplio discurso sobre cómo encontró a la Argentina desde que asumió el 10 de diciembre. Entre varios temas, uno que no pasó desapercibido fue su referencia a la antigua ley de alquileres y a su respectiva derogación en el DNU 70/23 emitido a fines de diciembre. "El valor de los alquileres bajó", dijo Milei. Rápidamente salieron a contradecirlo desde Mendoza.

Distintas asociaciones de inquilinos de la provincia y también desde las cámaras inmobiliarias han resaltado que los precios no se han modificado. De hecho, los inquilinos indicaron que las cosas cada vez están más caras y tanto los alquileres como la expensas no son la excepción. "El presidente capaz contó la realidad de algún lugar de la Argentina, pero acá no ha bajado el precio, es incluso más caro que en noviembre o diciembre", contó Martín a MDZ, inquilino que vive en la Ciudad de Mendoza al respecto. Algo similar respondió Carla, mendocina recién independizada que reside en Godoy Cruz, ante la consulta de este diario: "Ojalá hubiese bajado algo, pero es mentira. Yo creo que el precio de los alquileres no va a bajar jamás, con que se mantenga me conformo".

Desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza también contestaron al respecto. "Yo creo que el presidente lo dijo porque con la ley anterior por ahí pasaba que el propietario, por poner un ejemplo, ponía el precio al alquiler siempre se le sumaba un poco más de dinero para abarcar los primeros meses de inflación. Se decía: 'bueno si es 100, pongámosle 130 para amortiguar un poco'. Obviamente eso ya no existe más, o sea, se dice que el alquiler vale 100 y es 100. Yo creo que se ha referido a eso porque en honor a la verdad, el inquilino antes no tenía donde irse, no podía elegir y tenía que quedarse donde estaba le pidieran lo que le pidieran", resumió Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, a Recalculando por MDZ Radio.

En cuanto a los precios, MDZ pudo saber que un departamento de una habitación va de los $150.000 a los $180.000. Un departamento de dos habitaciones cuesta $250.000 y uno de tres habitaciones va de los $330.000 a los $350.000 dependiendo la gama. Sin embargo, hay zonas residenciales donde los precios se van corriendo y los propietarios cobran $380.000 un departamento de dos habitaciones y dos baños, con la promesa de que promediando junio ya el mismo saldrá $500.000 de forma mensual. A eso hay que sumarle los requisitos que siguen vigentes como el mes de depósito y el mes de adelanto, a la hora de mudarse.

Alquiler en Mendoza. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Una situación que disparó el DNU de Javier Milei también es la de la oferta de los alquileres. Según indicó Irrera a MDZ, la oferta se disparó un 41%. "Estamos mejor con el DNU en ese aspecto, la ley anterior nos reprimía. Hay mayor oferta". A su vez, marcó que antes los contratos se realizaban a 36 meses, pero hoy hay un 70% de los mendocinos que los firma a 24 meses, según marcó un informe de la Cámara de Inmobiliarias de la provincia. El ajuste se da de forma semestral.

Desde las cámaras inmobiliarias miran de reojo lo que pueda pasar con el DNU en el Congreso. En caso de que el mismo se caiga, la ley de alquileres volvería a regir y a regular el mercado. Sin embargo, los contratos que ya se hayan realizado sin la ley de alquileres y bajo la normativa actual, quedarán de esa forma ya que lo mismo ocurre con los contratos que fueron firmados con la ley anterior. "Van a seguir rigiendo exactamente como nos está pasando con la ley", aseguró Irrera.

"El 90% de los alquileres se está dando en pesos. Por ahí vemos que hay algunos lugares en los que pagan en dólares pero siendo sincero la gente prefiere el peso, el dólar está bajando y en pesos se las va a ir ajustando medianamente, entonces muchos vieron esa situación y prefieren que su contrato sea en pesos", resaltó Irrera en diálogo con MDZ sobre las divisas elegidas a la hora de celebrar un contrato de alquiler.

Qué pasa en otros lugares del país

En Mendoza la oferta se vio incrementada en un 41%. Sin embargo, en lugares como Ciudad de Buenos Aires la oferta subió un 106% desde la implementación del DNU. “La desregulación del mercado de alquileres fruto del Decreto 70/2023 permitió que el sector recobre su vitalidad”, expresó Diego Frangella, flamante presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Buenos Aires (Cucicba).

"Los que pusieron un inmueble en alquiler en enero, terminaron acordando en febrero un precio 15% menor. Un caso que tuve, a modo de ejemplo, fue el de un departamento de dos ambientes en Recoleta que fue publicado en $500 mil y se terminó alquilando en $400 mil", un 20% menos", dijo sobre la situación en CABA.

Mientras tanto, asociaciones de inquilinos de Rosario salieron al cruce al indicar que los precios no han bajado, sino por el contrario, han aumentado en el último tiempo producto de la inflación y no han visto que la desregulación de ese mercado favorezca a las familias, sino a las inmobiliarias.