Entrega voluntaria de armas: un importante programa está caído

Hoy se conmemora el Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación en todo el planeta. En ese contexto, Argentina no tiene buenas noticias para mostrar. Es que desde el 31 de diciembre de 2023, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones no se encuentra vigente.

La caída del programa significa que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), no está recibiendo armas de fuego o municiones. Esto se debe a que el Congreso de la Nación aún no aprobó la prórroga de proyecto de ley que establece la vigencia de la iniciativa.

Básicamente, según se puede leer en la página del organismo nacional, el proyecto está orientado a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego y la sensibilización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego. La promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos, el control y la reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales, son los otros puntos destacados en la web de la ANMaC.

Un antecedente que marca la peligrosidad de las armas de fuego

El 25 de diciembre de 2023, una bala perdida en Godoy Cruz terminó con la vida de Mariana Domínguez, una diseñadora gráfica que se encontraba festejando la navidad junto a su familia. Según las pesquisas, la joven fue alcanzada por un disparo al aire que impactó en la cabeza de la joven.

Sin dar con el culpable del disparo, el Ministerio de Seguridad de Mendoza decidió ofrecer una recompensa de aproximadamente 2 millones de pesos a cambio de información que permita esclarecer el caso.

La diseñadora, Mariana Domínguez.

Foto: archivo MDZ

Una semana después, una joven de 26 años resultó herida por otra bala perdida durante los festejos por año nuevo. El hecho ocurrió en el barrio Pablo VI, también en Godoy Cruz. La muchacha declaró que escuchó una detonación y, posteriormente, comenzó a sentir que algo le quemaba el brazo derecho.

Las dos situaciones, demuestran la necesidad de continuar trabajando en una política de desarme en todo el territorio nacional. Por este motivo, desde la Red Argentina para el Desarme, afirmaron que es indispensable que el Congreso de la Nación prorrogue la ley que estipula la vigencia del Programa Nacional de Desarme.

Rus se reunió con el titular de la ANMac

Tal como informó a MDZ, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, viajó ayer a Buenos Aires para reunirse con el titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac). El objetivo es claro: el Gobierno quiere acceder información sobre las personas que viven en la provincia y han registrado armas legalmente ante el organismo nacional.

El encuentro se produjo en un momento delicado en lo que hace a materia de seguridad. Por ese motivo, en el Ejecutivo entienden que los datos son fundamentales para las investigaciones y la lucha contra el delito en la provincia. Según pudo constatar MDZ, en la reunión se trabajó en un potencial convenio de cooperación recíproca para el control de las armas ilícitas que circulan en Mendoza.