Qué hay detrás de los supuestos "vouchers" educativos que anunció el Gobierno

Mientras la inflación de febrero se posiciona en 13,2%, y las últimas Pruebas Aprender (del 2022) demuestran una fuerte caída del desempeño escolar a lo largo del país, la educación se sigue anunciando como una deuda que necesita ser tratada de urgencia. Frente a este panorama, y apuntado a una clase social media y media baja, el Gobierno anunció un modelo de financiamiento para colegios mixtos, que ya había prometido en campaña: los vouchers educativos. Entonces se siembran las dudas sobre cómo funcionan realmente y qué alcance tienen.

A través de la Resolución 61/2024, el Ministerio de Capital Humano informó que esta ayuda económica está destinada a aquellos que asistan a escuelas de gestión privada pero que reciben al menos un 75% de aporte estatal, el cual suele cubrir directamente el sueldo docente. En el Boletín oficial se explica que es "una prestación temporaria a favor de las familias con menores recursos".

El actual oficialismo, consciente de la fuerte depreciación que sufre el salario argentino desde hace tiempo y tras quitar cualquier techo a las cuotas, ya ha puesto el foco en aliviar a este sector de clase media. En diciembre prorrogó hasta fin de año la eximición que gozan los privados del país del pago de contribuciones patronales, a fin de evitar un “incremento importante” en las cuotas que eventualmente afecte la prestación de estos servicios.

La verdad detrás de los "vouchers" educativos

Miembros del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) instantáneamente rechazaron este modelo de financiamiento que, si bien a simple vista promete subsidiar la demanda, en realidad no cumple con este requisito. "Advertimos que los Vouchers Educativos solo atenúan las consecuencias de una política económica que pulveriza los salarios de las y los trabajadores", protestaron.

En este sentido, y sin detallar más sobre la medida anunciada, insistieron en que el Gobierno renueve el Fondo de Incentivo Docente (FONID), lo cual parece ser una negativa que no cambiará. Esto no quita, sin embargo, que el Fondo Compensador sí continuará efectivo, así como los programas de Evaluación e Información Nacional.

Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, aclaró a MDZ que estos no son vouchers, sino subsidios: "Están mezclando dos modelos de financiamiento. El primero es el modelo de la oferta, el tradicional argentino, en el que el Estado pone escuelas o las subsidia. El segundo camino, que ahí sí sería el del voucher puro, es el subsidio a la demanda; es muy finita la diferencia entre subsidiar la oferta y demanda".

Para que se financie la demanda, se debe poner este famoso voucher, que es un presupuesto educativo nacional, municipal o provincial, dividido por el número de alumnos que puedan recibirlo. Se les otorga un número, que se transforma en un cheque y la familia lo invierte en la institución que elija.

El régimen de colegios mixtos refiere a que si bien estos cobran una cuota, suele ser baja porque reciben ayuda estatal.

Entonces, ¿por qué se les dio este nombre si son simples subsidios a la oferta? Se podría tratar de una promesa de campaña. Javier Milei ha hablado de ellos en reiteradas ocasiones, insistiendo en que promueven la competencia entre escuelas del país, donde las mejores salen ganando. Durante uno de los debates presidenciales del 2023, Patricia Bullrich cuestionó fuertemente esta propuesta del libertario: "Andá con el voucher a la Puna donde hay una escuela. Andate al sur del país, a cualquier lugar, no conocés la Argentina. Es un modelo que sólo puede ser planteado en la Ciudad de Buenos Aires".

Buccino aclaró que a él "no le parece que esté mal aplicarlo por un tiempo no prolongado", tal como se plantea en el Boletín. No sería una medida errada si su objetivo es que los alumnos no tengan que cambiar de escuela, perder la continuidad pedagógica y alejarse de su grupo de pertenencia y entorno de aprendizaje por no poder costear sus estudios.

Sin embargo, esto no garantiza tampoco que se resuelva el problema de fondo. Además, para el docente pareciera que va a un segmento social de clase media baja que manda a sus hijos a escuelas (mixtas) que ya de por sí no son tan caras. "Me parece que es una medida extremadamente focalizada. Ya con las propuestas educativas de la Ley ómnibus (original) se atinaba a esto. Yo opino que hay que enfocarnos más en lo universal", señaló.

Condiciones para acceder a los "vouchers"

El monto que recibirá cada familia en concepto de "voucher" educativo se establecerá por cada hijo en edad escolar, que va desde el jardín de infantes hasta las escuela secundaria. Se les otorgará la suma equivalente al 50% de la cuota programática de jornada simple, siendo el tope máximo por cabeza de $27.198.

Es decir, se subsidia la mitad de la cuota de lo que es la jornada curricular. ¿Qué quiere decir esto? Las escuelas privadas generalmente tienen doble jornada: la curricular y la extracurricular, siendo la primera la simple. Por lo tanto, se cubre sólo el 50% de esa sola. Y para acceder a este modelo de financiamiento, hay que cumplir con una serie de requisitos:

La escuela debe recibir mínimo el 75% de aporte estatal.

La cuota no debe superar los $54.396.

Los estudiantes deben tener hasta 18 años o menos.

El ingreso familiar no debe superar el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), es decir, $1.419.600.

Se trata de un beneficio que estará disponible a partir del 3 de abril, y recaería en menos del 20% de las escuelas del país. Es, en rigor, una doble subvención, pues está dirigido a instituciones con régimen mixto que, como ya se explicó, reciben de entrada este aporte estatal.

Vouchers educativos: cómo inscribirse

Las familias que decidan inscribirse en este programa de asistencia de la Secretaría de Educación, deberán completar el formulario disponible en el sitio web Argentina.gob.ar. Para acceder y consultar por este subsidio, hacer clic aquí.

Entre el 3 y el 30 de abril podrán inscribirse. Habrá que poner datos personales, número de CBU, nombre y dirección de la escuela, entre otros. Luego se deberá verificar que la información proporcionada al Ministerio de Capital Humano sea correcta, y enviar la información dentro del plazo estipulado.