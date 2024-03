La medida que afecta la recolección de residuos en un importante municipio

Los vecinos del departamento de Godoy Cruz se encontraron esta mañana con los tachos de basura repletos debido a un paro de 48 horas convocado por los municipales que trabajan en la recolección de residuos. Los empleados se encuentran reunidos en la entrada del corralón municipal y exigen una respuesta por parte del intendente Diego Costarelli al reclamo de mejoras salariales. De no haber acuerdo, la medida se intensificará.

Esta mañana, las calles de los barrios de Godoy Cruz se encontraban repletas de basura. Contenedores y tachos llenos de bolsas de residuos sorprendieron a los vecinos que se mostraron molestos por la situación. El malestar por los salarios que perciben los empleados encargados de la limpieza del municipio de Godoy Cruz derivó en el paro del servicio de recolección y de no haber una respuesta en breve, la medida podría intensificarse.

El malestar crece a medida que pasan las horas. Un camión de bomberos llegó al lugar para apagar el fuego de las cubiertas que están quemando los municipales que se encuentran al frente del reclamo pero uno de ellos, rompió la bomba de agua del camión generando repudio por parte de los brigadistas.

Los empleados se encuentran reunidos en la entrada del corralón municipal. Foto: Walter Moreno

Los municipales convocaron a un paro por 48 horas

"La protesta es un reclamo salarial, en el cual fuimos a unas paritarias donde nos ofertaron un 15% para marzo y veinte mil pesos, y en abril un 5% y treinta mil pesos. Nosotros hicimos otra propuesta, queríamos un 50% en blanco y $50.000 en bono. Entonces, fuimos a un cuarto intermedio porque no se llegó a un acuerdo en la primera reunión. El lunes pasado tuvimos la respuesta en la cual ellos nos dieron un 25% más $20.000 y en marzo, y en abril nos daban un 15% más 30.000 pesos. No llegábamos a lo pretendido, se rompió la paritaria, hicimos todas las presentaciones legales para poder hacer esta movilización", expresó Sergio Córdoba, secretario adjunto de SOEM Godoy Cruz.

"La idea no era hacer paro, pero tenemos un salario de indigente. Cobramos un salario por hijo de 3.000 pesos, nos han pagado una escolaridad de $2.800 por chico, y un básico de $72.000. Los aumentos que nos daban no equivalían ni a $30.000.

Entonces, visto que no había respuesta, el día miércoles el Ejecutivo toma la determinación de pagar un 100% a los monotributistas. En realidad, a los monotributistas, después de que los monotributistas como nosotros, salía salario de indigente", manifestó Córdoba y agregó: "Nosotros nunca hemos cortado el tráfico. En este momento, hay presencia de todos los servicios públicos. También hay gente que no puede participar por motivos de que van a tener represalias".

Mirá el video de la protesta