El insólito video del hombre que fue grabado nadando por las calles del AMBA y se volvió viral

En medio del feroz temporal que está atravesando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los ciudadanos comenzaron a sufrir desde temprano sus consecuencias: cortes de luz, calles y casas inundadas, e importantes complicaciones en el tránsito. Sin embargo, hay quienes optaron por verle el lado positivo, como un vecino de Lanús que fue filmado nadando por su barrio.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo, la cual afecta al centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, las redes sociales explotan con algunos memes. Entre ellos, el video del nadador.

Un hombre que pasaba con su auto capturó un momento muy particular: un vecino de la localidad bonaerense zambulléndose en el agua, justo arriba de lo que es el cordón de la calle, mientras varios vehículos más pasan a su lado. Las imágenes virales son casi irónicas, pues estaba buceando al lado de un local que vende canoas.

Video: un hombre nadando por las calles de Lanús

"Esto es Lanús, Gabi, esto no te lo perdés. Gente nadando en la calle, esto no tiene precio, mira. Espectacular", exclama el dueño del celular que filmó toda la secuencia, la cual posteriormente volvió tendencia en X (ex Twitter) la palabra "Lanús". No obstante, luego aclaró que el nadador no se estaba ahogando, ya que lo vio por sí mismo lanzarse al agua y avanzar por la cuadra.

"Así se ahorra la entrada a la pileta", bromearon algunos usuarios. Otros hicieron chistes acerca de que ya no hay excusas para no visitar a las parejas, familiares y amigos de uno, porque nadar es una opción en medio de estas inundaciones que azotan la región. Incluso, se han visto personas en Avellaneda andando en kayak.