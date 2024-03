Violencia narco en Rosario: hasta cuándo no habrá clases en la ciudad

Debido a la creciente violencia criminal llevada adelante por grupos de narcotraficantes, que le está costando la vida a varios trabajadores por día, Rosario amaneció este lunes bajo un cese total de servicios públicos. Entre ellos, se paralizó la actividad escolar en la ciudad, cuya medida podría extenderse algunos días más dependiendo de las disposiciones en el resto de los rubros.

"Cuatro trabajadores asesinados en pocos días son la expresión brutal de grupos narcocriminales que parecen actuar sin que el Estado pueda ponerle límites. Nos solidarizamos con las familias y los compañeros de las víctimas", reza el comunicado de Amsafé, al tiempo en que rechaza las acciones del Gobierno provincial.

Rechazo al Comité de Crisis de Rosario

Frente a esta ola de asesinatos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, habilitaron un nuevo Comité de Crisis bajo el cual las fuerzas federales pueden asistir a la policía de Santa Fe. Se destaca entonces la participación de las Fuerzas Armadas que, bajo lo establecido por la ley, se limita a dar apoyo logístico.

Según pudo averiguar MDZ, los gremios docentes aún así tradujeron este malestar en un paro. En primer lugar, "porque hay miedo" frente a la situación desatada, y por el otro debido a que "sólo anunciaron guerra militarizando", en referencia a estas medidas tomadas con Maximiliano Pullaro, mandatario provincial.

"Desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente. La violencia narco se combate cortando sus vínculos con sectores del poder políticio, policial y económico, y con respuestas de fondo a los graves problemas de pobreza y desigualdad", denunciaron desde el gremio docente.

Bullrich está en Rosario en medio de la escalada violencia.

Si bien por el momento no se sabe qué medidas se tomarán para los siguientes días, no se descarta la posibilidad de que la paralización de la actividad escolar se extienda. Todo dependerá, en rigor, de qué ocurra particularmente con el transporte: no hay urbano e interurbano en la ciudad.

Por su parte, el sindicato de recolectores de basura indicó que sus empleados tampoco prestarán servicio, al tiempo en que los centros de salud permanecerán cerrados durante toda la jornada, habiendo únicamente guardias mínimas en hospitales. De 22:00 a 6:00 de este lunes, la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) y el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA) cerraron las bocas de expendio.

Video del cacerolazo en Rosario: otra forma de protesta

El domingo por la noche, anticipando que se aproximaban días complicados y de mucho malestar social, casi todos los barrios de la ciudad hicieron un cacerolazo en repudio por la ola de violencia narcocriminal y los homicidios a cuatro trabajadores en la última semana. A partir de las 21:00 horas comenzaron los golpes de cacerolas y las bocinas.