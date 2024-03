En vivo: mucho calor y color en el desfile de Vía Blanca en el centro

Mirá en vivo la Vía Blanca 2024

23:15 - El desfile de carros llega al final y comienza la desconcentración

Luego de que los 18 departamentos desfilaran por las calles de la Ciudad, comienza el operativo de limpieza y la desconcentración de gente.

22:55 - El "boca de urna" que favorece a la reina de Ciudad

Agustina Saua, reina de la Vendimia de la Ciudad, busca ser la primera reina nacional de la historia de la Capital, se refirió al rumor que la posiciona como ganadora: "Puede pasar cualquier cosa, vota la gente mañana".

22:50 - Es el turno de Maipú y Malargüe en un viernes festivo en el centro

Brunela Puga, reina del departamento de Maipú, agradeció a su familia por el "apoyo enorme que me dan". Entre bromas, reconoció que "en estos días se duerme muy poco, hay días que hemos dormido a veces solo dos o tres horas, y hay que meterle mucho maquillaje". En tanto, Candela Carricondo Cecconato, reina de Malargüe, aseguró estar "muy feliz" de todo lo que se vive en esta semana.

Brunela Puga, reina departamental de Maipú. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ.

22:45 - La reina de Tupungato y unas disculpas muy particulares

Valentina Ortiz, reina de Tupungato, pidió disculpas por "mi mala puntería, creo que no emboqué en un solo canasto de la gente", dijo entre risas. Y agradeció al pueblo mendocino "por su cariño", al que le deseó "muy feliz Vendimia".

22:40 - Lavalle y Alvear recorren las calles céntricas

Paloma Eugenia Oro, reina de Lavalle, pidió "el voto mendocino para que Lavalle tenga su tercera reina en la historia"; mientras que Anabel Gianella Ríos, reina de General Alvear, recorrió las calles de la Ciudad a bordo de una máquina confeccionada por alvearenses con la premisa del reciclado de materiales.

Paloma Eugenia Oro, la reina de Lavalle, arriba del carro departamental. Foto: Juan Ignacio Moyano / MDZ.

22:30 - Más carros del este en el desfile de Vía Blanca

Candela Díaz Magistretti, reina de San Martín, aseguró que vive esta noche con "mucha alegría y nervios". "No puedo explicar la emoción de estar acá. He dormido muy poco estos días". Florencia Lagos, la reina de Rivadavia, envió un saludo a los trabajadores vitivinícolas, quienes "son los verdaderos representantes de la Vendimia".

Florencia Lagos, la reina de Rivadavia. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ

22:25 - Luján y San Carlos le dan continuidad al desfile de carros

Julieta Bosquet, reina de Luján de Cuyo, dijo que "siempre viví esto desde abajo, nunca desde arriba del carro, y es muy emocionante". Rocío Neila, la reina de San Carlos, agradeció "de corazón" a su familia y contó que está viviendo "un sueño" porque es algo que siempre quiso "desde chiquita".

Rocío, reina de San Carlos, desfilando por las calles céntricas. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ.

22:10 - Junín, La Paz y Las Heras desfilan por las calles del centro

Liz Villegas (20), La reina de Junín, agradeció a todos los mendocinos por su presencia e invitó a todos a formar parte del festejo. Luego, Virginia Estefanía Beneite, reina de La Paz, pidió por "el voto de los mendocinos para el sábado a la noche". El carro departamental de La Paz se destacó por tener la representación del Arco Desaguadero, un ícono provincial. Sasha Aye Alí, reina de Las Heras, aseguró que por la emoción es "imposible no llorar en un evento. No me imaginaba que esto fuese tan lindo". Sasha Aye Alí, reina del departamento de Las Heras. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ.

21:45 - Santa Rosa abre el desfile de carros y Flor Destéfanis reparte folletos

La intendenta del departamento de Santa Rosa, Florencia Destéfanis, reparte folletos y encabeza el desfile del carro santarrosino, el primero en salir desde el punto de partida, ubicado en San Martín y Vicente Zapata. El carro de la reina 2023, Ana Laura Verde, junto al carro de los adultos mayores, también abren paso en el inicio del desfile. Un bus turístico transporta a representantes de la Vendimia para Todos.

El micro de la Vendimia para Todos. Foto: Prensa Gobierno Mendoza.

21:05 - Buena presencia de público a la espera de los carros

Miles de mendocinos ya dicen presente en las arterias de la Ciudad. El primer carro que desfila es el de Santa Rosa, con su reina Agostina González, de 23 años. Hay hinchadas, hay bailes y hasta disfraces. Los vendedores ambulantes también están como en cada cita vendimial. Por ejemplo, el algodón de azúcar se vende a $1.000. Las familias le ponen mucho color a la Vía Blanca. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ. Los mendocinos dicen presente en el primer desfile de carros. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ. Las hinchadas de las reinas siempre están. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ.

20:45 - Una Vía Blanca atravesada por el discurso de Javier Milei

Mientras se espera por el comienzo de la cadena nacional por el discurso de Javier Milei, cientos de mendocinos se acercan para disfrutar del desfile de los carros departamentales. Por ley, el discurso será transmitido por los canales de Mendoza, que continuarán con la transmisión de la Vía Blanca a través de YouTube ya que a través de aire deben emitir las palabras del presidente.

20:00 - La Vía Blanca no tendrá palco oficial

La decisión del Gobierno de Mendoza de no armar palcos oficiales para los dos desfiles de carros departamentales (Vía Blanca y Carrusel) responde a ahorrar dinero en tiempos de profunda crisis económica. ¿Qué pasará con las autoridades? Según le comentaron a MDZ, podrán estar entre el público durante la noche del viernes mientras que se espera que el sábado se ubiquen en las terrazas del Hyatt.

19:00 - Así será el recorrido de la Vía Blanca: qué calles están cortadas

La Vía Blanca comenzará en calles San Martín y José Vicente Zapata a las 21 horas y continuará hasta calle Las Heras. De allí irá subirá hacia el oeste hasta calle Chile, doblará hasta Sarmiento y en calle Belgrano será la desconcentración. Los cortes de calle comenzaron a las 17 y estarán vigentes hasta que finalice el evento mientras que los despejes de estacionamiento se realizaron horas antes. El recorrido de los carros en la Vía Blanca.

El calendario de la Fiesta de la Vendimia continúa esta noche con la Vía Blanca, el tradicional desfile de los carros departamentales por las principales calles del centro. Este año, tanto Vía Blanca como Carrusel cuentan con la particularidad de no tener palco oficial.