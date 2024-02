Dos muertos por un derrumbe en Caballito: continúa el operativo en el lugar

Una mujer de entre 70 y 75 años murió este jueves tras un derrumbe en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Caballito, además hallaron también el cuerpo de un hombre mayor que tendría unos 80 años, pero sin precisiones sobre la edad. Quince personas fueron rescatadas por el SAME y personal de bomberos, informó la Policía de la Ciudad.

Una llamada al 911 alertó sobre el derrumbe en el primer piso de una propiedad horizontal lindera a una obra en construcción sobre la avenida Pedro Goyena 551, hasta donde se desplazaron 23 ambulancias y personal de bomberos.

A la vez, la Policía de la Ciudad aclaró que el colapso se produjo antes del inicio de la tormenta y ya están en estudio las causas que provocaron el desmoronamiento.

También informaron que "ocho obreros habían quedado atrapados, sin lesiones y ya están puestos a resguardo". Además, se lleva adelante la evacuación de otras viviendas linderas para evitar daños mayores.

Rescatistas trabajando en el lugar del derrumbe. Foto: Télam.

En el lugar trabaja personal de la Policía y Bomberos de la Ciudad, con tareas de rescate entre los escombros llevadas a cabo con asistencia de la unidad K9. El SAME trabaja en la asistencia a los afectados, con la presencia de 23 ambulancias.

Alberto Crescenti, director del SAME, confirmó ante la prensa la presencia del cuerpo de la mujer y que la fallecida aún no fue retirada, por lo que no pudieron confirmar las razones de su defunción. Informó también que los rescatados son once mayores y cuatro menores, que están fuera de peligro. Mientras tanto, no pueden confirmar si hay más personas atrapadas entre los escombros.

"Encontramos otro cuerpo, de sexo masculino. Un hombre mayor", agregó Crescenti, además de explicar que "todavía hay riesgo de derrumbe". Bomberos en el lugar entienden que no hay más personas atrapadas, pero seguirán trabajando para poder constatarlo.

Noticia en desarrollo...