Cuotas colegios privados: ¿inicio de clases con nuevos aumentos?

Comenzó el mes de los aumentos a los diferentes servicios como el transporte público, energía eléctrica y agua; a esto se le suma la oficialización de los incrementos en las cuotas de los colegios privados. La suba fue confirmada por el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar.

Los colegios mendocinos vienen de un 2023 complejo respecto a lo económico. Los directivos de varias escuelas privadas se habían mostrado preocupados durante los últimos meses del año por el temor a "no poder pagar los sueldos". Ese temor los llevó a implementar una especie de cuota extraordinaria para enero que fue opcional y también podrá abonarse en febrero ya que "las familias han ayudado", aseguraron desde el Consejo de Educación Católica de Mendoza que nuclea a gran parte de los colegios privados en la provincia, tal como contamos acá.

En ese marco, García Zalazar dialogó con MDZ Radio sobre la propuesta educativa para el ciclo lectivo 2024 que inicia el próximo 26 de febrero y contó cómo será el aumento de las cuotas de los colegios privados que ya está previsto. En primer lugar, el ministro indicó que "hay que distinguir dos modalidades de gestión privada. Hay una modalidad que recibe ayuda o aporte del Estado y otra que no. Los que no reciben aportes del Estado son los que han sido desregulados por el gobierno nacional y que no tienen techo en el cobro de cuota. Cada escuela es autónoma para cobrar el monto de las cuotas que quiera", aclaró en relación a la norma que derogó el gobierno nacional que regulaba el aumento de las cuotas.

Las escuelas que no reciben aportes del Estado no tienen techo en el cobro de cuota

En cambio, los colegios privados que si reciben un aporte del Estado "están divididos en categorías depende del aporte es el tipo de de modalidad que tienen y el tope de cuotas que pueden cobrar. Eso tiene una tabla de actualización que está basada en tres coeficientes: el índice de Precios al Consumidor de Mendoza (publicado periódicamente por la DEIE), el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) Nacional y la evolución de salarios de cargo testigo de donde con antigüedad. Eso se va actualizando cada dos meses", señaló García Zalazar.

Sobre la actualización de las cuotas para los colegios privados que reciben un aporte del Estado, el ministro calculó cuál será el porcentaje de marzo. "La actualización en promedio para los próximos meses va a ser aproximadamente -porque estamos esperando el número de la inflación de enero- de un 35 38%", explicó y agregó que eso se va actualizando cada dos meses en función de esos tres índices.

Para finalizar, García Zalazar aseguró que desde la cartera siempre están en contacto con distintas inquietudes "que tienen que ver con que esos colegios reciben otro tipo de regulaciones por parte del Estado. Hay dos cámaras que representan a los colegios de gestión privada y estamos en trabajo permanente con nuestras áreas de la Dirección General de la escuela. Por lo tanto, sabemos que es una preocupación pero la inflación no es algo que podamos controlar desde la Dirección de Escuela de Gobierno provincial y es lo que está impactado en esos tres coeficientes", concluyó.