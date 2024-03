Los argentinos están más dispuestos a vacunarse contra el dengue que contra cualquier otra enfermedad.

El último Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV), al que pudo acceder MDZ, revela que desde la pandemia, los argentinos fueron perdiendo credibilidad en las vacunas contra diversas enfermedades y subestimando sus capacidades preventivas, entre ellas las del covid-19. No obstante, y teniendo en cuenta que los contagios por dengue aumentaron un 2.500% en relación al año pasado, se muestra una mayor preocupación por conseguir inmunidad ante esta infección.

Las cifras, presentadas por la Fundación Bunge y Born, evidencian grandes desigualdades en Argentina a la hora de lograr vacunarse o siquiera preocuparse por hacerlo, que tienen que ver con el rango etario y el nivel educativo conseguido: los más jóvenes y quienes sólo terminaron la primaria suelen no tomar tanta conciencia acerca de la importancia de estas medidas en pos de la salud. Sin embargo, cuando se trata de esta epidemia de mosquitos, la percepción de los encuestados cambia radicalmente.

Dengue, un temor mayor al covid-19

Si bien son enfermedades totalmente distintas, ambas prevalecen en la actualidad. En el caso de aquella que se contagia a través del mosquito Aedes aegypti, sus consecuencias son mayores, y sobre todo si un paciente se infecta por segunda vez de una variante diferente a la anterior.

En 2023, cuando aún no había ninguna vacuna disponible para la infección que traslada el mosquito, 8 de cada 10 argentinos aseguró estar dispuesto a la aplicación contra el dengue. Cabe recordar que esta vacuna fue aprobada por la ANMAT en abril de ese año, pero se puso a disposición recién en noviembre.

Datos del Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV) 2023.

Por el otro lado, las opiniones respecto a las dosis que contrarrestan los efectos del Covid-19 estuvieron muy divididas. Un 46% consideró que no eran necesarias ni confiaba en estas vacunas, una cifra bastante grande al lado del 19% que se negó a las del dengue.

Datos del Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV) 2023.

El país se encuentra atravesando un récord de casos de dengue: en lo que va de febrero se registraron casi 5.000 casos, y a lo largo de esta temporada más de 40.000. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un alerta por la situación en América, pero con especial énfasis en Argentina, donde los contagios aumentaron un 2500% con respecto al año pasado.

"La población muy posiblemente considere al covid-19 una enfermedad endémica, y con la postpandemia ya no le da tanta relevancia, incluso habiendo casos aún. Le restan importancia a su refuerzo. En cuando a la vacunación del dengue, hay mas preocupación por el pico de casos y las grandes consecuencias; es algo que ocurre actualmente y por eso genera mayor temor", explicó Julio Ichazo, coordinador Senior de Proyectos del ICAV.

Los argentinos están más dispuestos a vacunarse contra el dengue que contra cualquier otra enfermedad.

Esta enfermedad avanza sin precedentes. Entre los primeros dos meses del año hubo 28 muertes producto de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Y dentro de la Provincia de Buenos Aires, 24 municipios están en emergencia debido al exponencial aumento, aunque ya no se realizan los análisis de laboratorio para constatar si el paciente tiene la enfermedad.

Las desigualdades para vacunarse

Los valores del índice de acceso a las vacunas del 2023 cayeron un 2,2% en relación al año anterior. Por su parte, en los últimos 5 años, la confianza registró una caída del 9%, y aunque la curva fue achatándose, en rigor, aún no se recuperan los números previos a la pandemia del covid-19. De la mano con esto, se accedió en menor proporción a las aplicaciones.

Es la población menos educada la que registra un menor acceso a estas medidas sanitarias preventivas, en relación a quienes tienen mayores grados de estudio. Esto mismo se percibe en personas de rango etario más joven (de 15 a 20 años). Estas son, además, las que aceptan en menor medida las vacunas del covid-19, aunque sí se ven más dispuestas a ponerse aquella que los protege del dengue.

Datos del Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV) 2023.

Ante estos números, Ichazo analizó: "Hay múltiples motivos para esto, pero podemos hipotetizar algunas cuestiones. Por un lado, puede ser una falta de concientización con las vacunas y, en consecuencia, no van a los vacunatorios. En cuanto al nivel educativo, en específico, se lo puede vincular a una situación de vulnerabilidad; acá juegan un rol fundamental varios factores socioeconómicos, como vivir en un contexto rural lejano, no poder cubrir costos de traslado, no poder asignar un tiempo para vacunarse, incluso desconocer la importancia de estar protegido contra estas enfermedades".

A esto se le podría sumar que tomar medidas de precaución también puede generar una brecha económica amplia. Los repelentes de mosquitos fueron los productos más demandados en esta temporada, y también los que más faltaron en las góndolas. Uno de primera marca, en crema y de 60 gr, cuesta a partir de los $2.700; en Aerosol por 170 ml desde los $ 6.800. En tanto, el valor del Extra duración trepa a casi $9.000, aunque no siempre hay stock en los comercios.

Repelentes de mosquitos, de los insumos más vendidos.

En este sentido, se anticipó que 2024 podría prever una mayor caída en el acceso de vacunas en función de la crisis que vive el país y del desfinanciamiento en salud. Es un punto que la Fundación estará analizando a lo largo del año, pero con altas expectativas de que las medidas coyunturales impacten en el acceso y, quizás, en la confianza también.